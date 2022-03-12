Шахтер готов отпустить всех своих бразильцев, кроме пятерых

Руководство «Шахтера поручило различным агентам подыскивать новые клубы для всех бразильских легионеров команды, чтобы отпустить тех на правах аренды или полноценного трансфера.
Из 13 имеющихся в составе бразильцев «горняки» готовы расстаться со всеми, кроме Додо, Марлона, Педриньо, Давида Нереса и Фернандо. На них разрешение на поиск нового клуба для агентов не распространяется.
В то же время представители обозначенной пятерки игроков ожидают правовых гарантий и дополнительных разъяснений от ФИФА, которая открыла специальное трансферное окно для легионеров из УПЛ со сроком работы до 7 апреля.
В частности, агенты Додо, Марлона, Педриньо, Давида Нереса и Фернандо считают, что если война в Украине продлится еще несколько месяцев, то ФИФА должна позволить иностранным футболистам в одностороннем порядке расторгать контракты и искать себе новые клубы на правах свободных агентов с возможностью подписания полноценных долгосрочных контрактов.
Ожидается, что ситуация будет урегулирована в ближайшее время, когда специалисты ФИФА все-таки огласят дополнительные разъяснения по принципам работы специального трансферного окна для УПЛ.
Источник — UOL Esporte
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