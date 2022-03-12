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Шахтер готов отпустить всех своих бразильцев, кроме пятерых

Представители футболистов, в свою очередь, ждут дополнительные разъяснения от ФИФА

  • 12.03.2022 15:39
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Шахтер готов отпустить всех своих бразильцев, кроме пятерых
© ФК Шахтер. Додо

Руководство «Шахтера поручило различным агентам подыскивать новые клубы для всех бразильских легионеров команды, чтобы отпустить тех на правах аренды или полноценного трансфера.

Из 13 имеющихся в составе бразильцев «горняки» готовы расстаться со всеми, кроме Додо, Марлона, Педриньо, Давида Нереса и Фернандо. На них разрешение на поиск нового клуба для агентов не распространяется.

В то же время представители обозначенной пятерки игроков ожидают правовых гарантий и дополнительных разъяснений от ФИФА, которая открыла специальное трансферное окно для легионеров из УПЛ со сроком работы до 7 апреля.

В частности, агенты Додо, Марлона, Педриньо, Давида Нереса и Фернандо считают, что если война в Украине продлится еще несколько месяцев, то ФИФА должна позволить иностранным футболистам в одностороннем порядке расторгать контракты и искать себе новые клубы на правах свободных агентов с возможностью подписания полноценных долгосрочных контрактов.

Ожидается, что ситуация будет урегулирована в ближайшее время, когда специалисты ФИФА все-таки огласят дополнительные разъяснения по принципам работы специального трансферного окна для УПЛ.

Источник — UOL Esporte

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