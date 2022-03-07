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Контракты легионеров УПЛ приостановлены. ФИФА приняла решение

В связи с российско-украинской войной иностранным игрокам разрешено временно подыскать новые клубы

  • 07.03.2022 21:33
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Контракты легионеров УПЛ приостановлены. ФИФА приняла решение
© Getty Images/Global Images Ukraine

В связи с развязанной россией войной против Украины ФИФА по согласованию с УЕФА и после консультаций с различными заинтересованными сторонами приняла решение временно изменить «Положение о статусе и трансфере игроков» для обеспечения правовой определенности и ясности по ряду вопросов.

Принципы изложены в виде временного приложения к указанному Положению под названием «Временные правила урегулирования исключительной ситуации, вытекающей из войны в Украине».

В частности, были приняты следующие решения:

1. Что касается ситуации в Украине, в целях предоставления игрокам и тренерам возможности работать и получать заработную плату, а также для защиты украинских клубов, если стороны соответствующего контракта прямо не договорились об ином, все трудовые договоры иностранных игроков и тренеров с клубами аффилированные с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) будут считаться автоматически приостановленными до конца сезона в Украине (30 июня 2022 года) без необходимости каких-либо действий от сторон на этот счет.

2. Для обеспечения гибкости для игроков, зарегистрированных в УАФ и покинувших или желающих покинуть территорию Украины вследствие войны, иностранные игроки, предыдущая регистрация которых была в УАФ будут допущены к регистрации даже в том случае, если срок регистрации закрыт в ассоциации клуба, с которым они заключают новый контракт. Для того, чтобы это исключение было применимо и чтобы защитить честность соревнований, регистрация в новом клубе должна произойти до 7 апреля 2022 года включительно. Чтобы еще больше защитить честность соревнований, клубы имеют право зарегистрировать максимум двух игроков, пользуясь данным исключением.

Источник — ФИФА

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