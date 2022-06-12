Клуб Реброва сделал Шахтеру официальное предложение по Педриньо

Эмиратский клуб «Аль-Айн», главным тренером которого является украинец Сергей Ребров, сделал официальное предложение «Шахтеру» о трансфере 24-летнего вингера Педриньо.

Арабский клуб предлагает «горнякам» сумму, близкую к той, которую «Шахтер» летом минувшего года заплатил за Педриньо «Бенфике». Тогда, напомним, речь шла о 18 миллионах евро.

Самому Педриньо «Аль-Айн» готов платить по 7 миллионов евро ежегодно за вычетом налогов, подписав с бразильцем договор на три сезона.

Интересно, что предложение «Аль-Айна» содержит опцию, согласно которой за «Шахтером» сохранится право на обратный выкуп Педриньо через два года за ту же сумму, в которую сейчас арабам обойдется приобретение бразильца.

Бразильский «Атлетико Минейро», который ранее проявлял интерес к подписанию Педриньо, не отказывается от своих притязаний на футболиста, однако готов вести речь лишь об аренде с опцией выкупа за 7 миллионов евро.