Педриньо не хочет возвращаться в Шахтер

24-летний правый вингер «Шахтера» Педриньо, который в настоящий момент выступает на правах аренды за «Атлетико Минейро», не имеет желания возвращаться в украинский клуб.

Об этом сообщает бразильская пресса со ссылкой на слова самого футболиста.

«Несмотря на всю ситуацию, я хочу остаться в «Атлетико Минейро», отличной команде, собирающей сенсационный коллектив. Я хочу остаться и бороться за титулы. Уже ведутся переговоры с Родриго Каэтано (исполнительный директор «Атлетико Минейро») и моим агентом. Мое желание, конечно, продолжать выступать здесь».

«Минувший год был сложным для меня, я мало играл. Я хочу выздороветь и показать себя в 2023 году как можно лучше. Я уверен, что переговоры идут хорошо и для «Атлетико», и для меня тоже», — сказал Педриньо.

В декабре минувшего года сообщалось о том, что «Атлетико Минейро» ведет переговоры с «Шахтером» о продлении аренды Педриньо, которая рассчитана до 30 июня.