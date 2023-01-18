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Украина. Премьер лига
18 января 2023, 18:45 | Обновлено 18 января 2023, 19:23
2163
0

Педриньо не хочет возвращаться в Шахтер

Хавбек рассчитывает продолжить выступления в Бразилии

18 января 2023, 18:45 | Обновлено 18 января 2023, 19:23
2163
0
Педриньо не хочет возвращаться в Шахтер
Instagram. Педриньо

24-летний правый вингер «Шахтера» Педриньо, который в настоящий момент выступает на правах аренды за «Атлетико Минейро», не имеет желания возвращаться в украинский клуб.

Об этом сообщает бразильская пресса со ссылкой на слова самого футболиста.

«Несмотря на всю ситуацию, я хочу остаться в «Атлетико Минейро», отличной команде, собирающей сенсационный коллектив. Я хочу остаться и бороться за титулы. Уже ведутся переговоры с Родриго Каэтано (исполнительный директор «Атлетико Минейро») и моим агентом. Мое желание, конечно, продолжать выступать здесь».

«Минувший год был сложным для меня, я мало играл. Я хочу выздороветь и показать себя в 2023 году как можно лучше. Я уверен, что переговоры идут хорошо и для «Атлетико», и для меня тоже», — сказал Педриньо.

В декабре минувшего года сообщалось о том, что «Атлетико Минейро» ведет переговоры с «Шахтером» о продлении аренды Педриньо, которая рассчитана до 30 июня.

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Источник Yahoo Sports
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