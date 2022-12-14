Атлетико Минейро ведет переговоры с Шахтером о продлении аренды Педриньо
Хавбек из-за проблем со здоровьем не получил существенного количества игровой практики
Руководство бразильского «Атлетико Минейро» инициировало начало переговорного процесса с «Шахтером» по аренде хавбека Педриньо.
В настоящий момент соглашение по 24-летнему футболисту рассчитано до 30 июня 2023 года, но в «Атлетико Минейро» хотят продлить аренду до конца следующего года.
Педриньо перешел в бразильскую команду летом, но вскоре получил травму, разорвав мышцу бедра, из-за которой до сих пор проходит через процесс восстановления.
Всего за «Атлетико Минейро» Педриньо успел сыграть 8 матчей (226 минут), в которых не отличился результативными действиями.
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