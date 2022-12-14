Атлетико Минейро ведет переговоры с Шахтером о продлении аренды Педриньо

Руководство бразильского «Атлетико Минейро» инициировало начало переговорного процесса с «Шахтером» по аренде хавбека Педриньо.

В настоящий момент соглашение по 24-летнему футболисту рассчитано до 30 июня 2023 года, но в «Атлетико Минейро» хотят продлить аренду до конца следующего года.

Педриньо перешел в бразильскую команду летом, но вскоре получил травму, разорвав мышцу бедра, из-за которой до сих пор проходит через процесс восстановления.

Всего за «Атлетико Минейро» Педриньо успел сыграть 8 матчей (226 минут), в которых не отличился результативными действиями.