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  4. Атлетико Минейро ведет переговоры с Шахтером о продлении аренды Педриньо
Украина. Премьер лига
14 декабря 2022, 10:46 |
180
0

Атлетико Минейро ведет переговоры с Шахтером о продлении аренды Педриньо

Хавбек из-за проблем со здоровьем не получил существенного количества игровой практики

14 декабря 2022, 10:46 |
180
0
Атлетико Минейро ведет переговоры с Шахтером о продлении аренды Педриньо
Instagram. Педриньо

Руководство бразильского «Атлетико Минейро» инициировало начало переговорного процесса с «Шахтером» по аренде хавбека Педриньо.

В настоящий момент соглашение по 24-летнему футболисту рассчитано до 30 июня 2023 года, но в «Атлетико Минейро» хотят продлить аренду до конца следующего года.

Педриньо перешел в бразильскую команду летом, но вскоре получил травму, разорвав мышцу бедра, из-за которой до сих пор проходит через процесс восстановления.

Всего за «Атлетико Минейро» Педриньо успел сыграть 8 матчей (226 минут), в которых не отличился результативными действиями.

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Источник Fala Galo
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