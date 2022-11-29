Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны стало понятно, что легионеры в большинстве своем не вернутся в отечественные футбольные клубы, несмотря на долгосрочные контракты и прочие юридические аспекты. Международная федерация футбола (ФИФА) также стала на сторону игроков, позволив тем самостоятельно выбирать место продолжения карьеры, оформляя временные трудовые соглашения, по сути напоминающие аренду, однако без ее обязательного одобрения со стороны украинских клубов.

Одним из тех, кто воспользовался подобной опцией, предоставленной ФИФА, стал 22-летний центральный защитник Шахтера Витао. Этот бразилец был приобретен Горняками еще в начале сентября 2019 года у Палмейраса. Трансфер обошелся украинскому клубу в 4 миллиона евро, и вызвал немало удивления среди отечественных болельщиков, так как ранее Шахтер, казалось бы, отказался от идеи приобретения бразильцев именно в центр обороны. После форменной катастрофы с Леонардо, который абсолютно провалился в донецкой команде, там осознали, что футболисты с родины легендарного Пеле – это, прежде всего, прекрасные помощники в улучшении креативных функций команды, но никак не разрушительных.

Поговаривают, что на подписании Витао очень настаивал теперь уже бывший главный тренер Шахтера Луиш Каштру, под руководством которого молодой бразилец дебютировал за Горняков, и провел в этой команде 21 поединок. Когда португальский тренер ушел, а на его место был назначен амбициозный итальянец Роберто Де Дзерби, ситуация для Витао в целом не поменялась – бразилец продолжал получать регулярную игровую практику, хотя новый тренер больше предпочитал доверять легионеру место на поле в поединках внутреннего чемпионата, а не в основной сетке Лиги чемпионов…

Впрочем, и при Каштру, и при Де Дзерби Витао так и не смог показать резкий рывок в карьере. Он являлся игроком основной обоймы, но не был безоговорочно ключевым исполнителем. Возможно, этому частично не способствовал лимит на легионеров, действующий в УПЛ, но также с высокой долей вероятности в качестве истинной первопричины подобного стоит выделять и неспособность самого футболиста сформировать о нем окончательное мнение у тренерского штаба, как об игроке № 1 в центре обороны.

Неудивительно, что на не самую убедительную игру Витао за Шахтер отреагировали и аналитики авторитетного портала Transfermarkt. Там бразильцу после переезда в Украину постепенно снижали оценочную стоимость с 3,5 до 2,5 миллионов евро, прежде чем она окончательно не стабилизировалась на цифре в 3 миллиона. Это все равно не тот итог, на который рассчитывали в донецком клубе, когда выкупали центрбека у Палмейраса. Более того, по информации из Бразилии, 4 миллиона евро Горняки отдали всего лишь за 60% экономических прав на Витао, а потому украинскому клубу было очень важно, чтобы защитник прогрессировал на поле более интенсивно.

После начала войны Витао оказался одним из немногих легионеров Шахтера, вокруг которого не было предметных слухов о скором отъезде в какой-либо топ-клуб Европы. Если интерес к Тете, Манору Соломону, Майкону и совсем еще юному Винисиусу Тобиасу приписывали весьма статусным командам, то вот Витао, если доверять отрывочным сведениям из СМИ, являлся объектом внимание коллективов, решающих либо более приземленные задачи, либо выступающих в чемпионатах не из категории топ. В частности, самые смелые издания сватали Витао в турецкие Фенербахче и Бешикташ, бельгийские Брюгге и Андерлехт, шотландский Рейнджерс, а также в греческий ПАОК, где работает экс-глава департамента селекции Шахтера Жозе Боту, при котором бразильский центрбек, собственно, и был приобретен Горняками.

В итоге 7 апреля Витао перешел в бразильский Интернасьонал, заключив краткосрочный договор до конца июня. Вероятнее всего, центрбек попросту хотел окончательно не растерять спортивные кондиции, а летом с помощью агентов вернуться к вопросу полноценного ухода из Шахтера. Но этот план, если таковой был, провалился. В летнее трансферное окно переговоры с Горняками по Витао, если опираться на данные из СМИ, вновь вели клубы из не самых топовых лиг – греческий АЕК и турецкий Бешикташ, которые, к тому же, не согласились на условия Шахтера.

Витао пришлось снова решать судьбу самостоятельно, благо ФИФА продлила разрешение по временным контрактам для легионеров из украинских клубов. Защитник не пожелал делать резких разворотов в карьере, и остался в Интернасьонале, где с началом розыгрыша сезона в Серии А, успел наконец-то заслужить роль безоговорочного футболиста основы.

Концовка сезона показала, что Витао оказался прав, а для Шахтера его аренда в Интернасьонал стала куда более удачной с точки зрения повышения добавочной стоимости игрока, нежели предыдущие два с лишним года в составе Горняков, в том числе и выступления бразильца в Лиге чемпионов – главной витрине для талантов на европейском континенте. В Бразилии Витао сыграл в 31 поединке Серии А из 38, причем каждый раз выходил на поле в стартовом составе и лишь дважды был заменен по ходу поединка. Сами Колорадос не смогли навязать Палмейрасу (к слову, клубу, воспитавшему Витао, но не давшему ему шансов в профессиональном футболе) борьбу за чемпионство, однако финишировали вторыми и застолбили путевку в Кубок Либертадорес, что очень важно с точки зрения экономического благополучия.

В бразильской Серии А Витао достаточно серьезно выделялся на фоне других центрбеков. Несмотря на пристойную антропометрию (рост 185 см), Витао – это легкий защитник, а стиль его игры не предусматривает навязывание оппоненту физической борьбы. Скорее, это профайл игрока, который старается действовать на опережение, осуществляя перехваты мяча, а также – на достаточно неплохую стартовую скорость и умение играть на втором этаже. Подтверждает это и статистика Бразилейрао-2022: Витао оказался на 12-м месте в чемпионате по числу выполненных перехватов мяча (167), а также занял 3-е место по числу верховых единоборств в своей штрафной (53).



Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

Еще одно важное качество, которое Витао показал в бразильской Серии А – это умение играть через пас. Специалисты особо выделяли, насколько центрбек хладнокровно пытался работать с мячом, находясь под прессингом, не терялся и не стремился к хаотичным выносам. Всего статистики насчитали у Витао 1195 пасов по ходу чемпионата, из которых 89% оказались точными. Причем в финальную треть поля центрбек направил 125 передач, и их точность также оказалась весьма высокой, как для игрока этого амплуа – 69%.

Прогресс Витао не остался незамеченным. Как сообщали инсайдеры, 22-летний центральный защитник оказался в фокусе внимания тренерского штаба национальной сборной, который собирал необходимую информацию об имеющихся в наличии кадрах в преддверии финальной части ЧМ-2022. И хотя в итоговую заявку из 26 футболистов Витао так и не угодил, но вот в расширенную ее версию, состоящую из 55 фамилий, которая была отправлена главным тренером бразильской сборной Тите в ФИФА, защитник вошел, что для него является безусловным достижением.

Со сборной Бразилии у Витао вообще отдельная история. В свое время защитник был капитаном молодежки, а со сборной U-17 побеждал на чемпионате Южной Америки в 2017 года. Но вот дебюта за главную команду Селесао Витао еще предстоит подождать…

Отреагировали на последние успехи Витао и представители упоминаемого уже выше портала Transfermarkt. Согласно последним оценкам от 14 ноября, стоимость центрбека выросла с 3,5 до 6 миллионов евро. Это уже позволяет Шахтеру устанавливать цену на Витао не только лишь исходя из желания компенсировать затраченные в свое время средства на покупку, но и учитывая реальные спортивные показатели и успехи игрока.

Кроме того, начиная с октября, в прессу начали поступать слухи об интересе к Витао уже от куда более именитых клубов, нежели те, с которыми бразильца связывали ранее. В частности, уже сейчас речь идет о португальском Порту, который блестяще себя проявил на групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23, и испанской Валенсии, где в последние годы ставка делается на талантливую молодежь, доступную на рынке по разумной цене.

Имеет интерес к продолжению сотрудничества с Витао и Интернасьонал. Сейчас у бразильского клуба временное трудовое соглашение с центрбеком Шахтера до июня 2023 года, но в стане Колорадос понимают, что в январе может объявится клуб, который достигнет договоренности с Горняками о немедленном выкупе полноценного контракта, и тогда бразильцы рискуют оказаться ни с чем. Витао очень важен для 60-летнего экс-тренера сборной Бразилии Мано Менезеса, ныне работающего наставником Интернасьонала, а потому в клубе уже продумывают способы договориться с Шахтером.

Поговаривают, что Шахтер не хочет продавать Витао именно Интернасьоналу, поскольку ранее у Горняков испортились отношения с этим клубом, когда Колорадос воспользовались разрешением ФИФА и фактически расстроили планы украинцев по летней продаже центрбека. Сейчас Шахтер вряд ли окажется слишком сговорчивым в дискуссиях с Интернасьоналом, хотя там разработали для украинского клуба целую трансферную схему. В частности, Колорадос готовы заплатить за Витао от 2,5 до 3 миллионов евро с разбивкой этой суммы на несколько платежей, а также сохранить за Шахтером часть экономических прав на игрока, благодаря чему Горняки смогут претендовать на дополнительную прибыль при следующем трансфере защитника.

Как бы там ни было, но прямо сейчас Шахтер в лице Витао получил довольно высоколиквидный актив, который можно будет уже в январе попробовать достаточно выгодно реализовать на рынке. А сделать придется именно так, потому как центрбек вряд ли пожелает возвращаться в Украину, особенно имея возможность выбирать среди других вариантов, где можно претендовать не только на сопоставимую зарплату, но и на весьма достойный уровень национального чемпионата, что в конечном итоге способно помочь Витао наконец-то дебютировать в сборной Бразилии.

Текст: meta.ua/uk/sport