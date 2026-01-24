Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт назвал главную надежду сборной Украины в матче со Швецией
Сборная УКРАИНЫ
24 января 2026, 11:24 |
465
0

Эксперт назвал главную надежду сборной Украины в матче со Швецией

Олег Федорчук считает, что таким игроком должен стать нападающий Владислав Ванат

24 января 2026, 11:24 |
465
0
Эксперт назвал главную надежду сборной Украины в матче со Швецией
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат (справа)

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Известный футбольный эксперт Олег Федорчук назвал главную надежду «сине-желтых» в предстоящем поединке.

– Атакующая линия сборной тоже сейчас проблемная, не такая, как с правым крайним защитником, но она есть и уже не первый сезон, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Роман Яремчук очень мало играет за «Олимпиакос». Артем Довбик травмирован и вряд ли станет помощником в поединке со сборной Швеции.

Самая главная наша надежда сейчас – это Владислав Ванат. Он набрал хорошую форму, поскольку постоянно играет за «Жирону». Но у него большая зависимость от партнеров и еще неизвестно, как будет действовать соперник. Этому форварду нужен простор.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.

По теме:
ВИДЕО. Предпоследний тур Лиги Европы. Видео голов и обзор всех матчей
ФОТО. Виктор Цыганков показал свой зимний отпуск с Ванатом
ВИДЕО. Сборная Украины по футзалу провела двухсторонку
Олег Федорчук сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Швеции по футболу Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Артем Довбик Владислав Ванат Жирона
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан просит Реал выполнить два условия, и он вернется
Футбол | 24 января 2026, 03:44 3
Зидан просит Реал выполнить два условия, и он вернется
Зидан просит Реал выполнить два условия, и он вернется

Зинедин рассматривает возвращение в Мадрид

ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
Футбол | 23 января 2026, 15:13 2
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо

Евгений будет выступать в медиафутбольной команде PROFAN

Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Теннис | 23.01.2026, 11:45
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Наставник Челси впервые заговорил о Мудрике: «Это то, что я хочу сделать»
Футбол | 24.01.2026, 10:22
Наставник Челси впервые заговорил о Мудрике: «Это то, что я хочу сделать»
Наставник Челси впервые заговорил о Мудрике: «Это то, что я хочу сделать»
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Бокс | 24.01.2026, 08:26
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 9
Футбол
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 85
Футбол
Красивый финал. Британский супертяж договорился о последнем поединке
Красивый финал. Британский супертяж договорился о последнем поединке
22.01.2026, 14:15 7
Бокс
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
22.01.2026, 21:00 1
Бокс
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
23.01.2026, 09:11 12
Футбол
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 9
Футбол
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем