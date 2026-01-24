Эксперт назвал главную надежду сборной Украины в матче со Швецией

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Известный футбольный эксперт Олег Федорчук назвал главную надежду «сине-желтых» в предстоящем поединке.

– Атакующая линия сборной тоже сейчас проблемная, не такая, как с правым крайним защитником, но она есть и уже не первый сезон, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Роман Яремчук очень мало играет за «Олимпиакос». Артем Довбик травмирован и вряд ли станет помощником в поединке со сборной Швеции.

Самая главная наша надежда сейчас – это Владислав Ванат. Он набрал хорошую форму, поскольку постоянно играет за «Жирону». Но у него большая зависимость от партнеров и еще неизвестно, как будет действовать соперник. Этому форварду нужен простор.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.