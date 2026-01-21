Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Завтра состоится матч со Швецией. Стартовый состав от известного эксперта
Сборная УКРАИНЫ
21 января 2026, 11:27 | Обновлено 21 января 2026, 11:36
1562
2

Завтра состоится матч со Швецией. Стартовый состав от известного эксперта

На данный момент основа сборной Украины очевидна практически полностью, считает Олег Федорчук

УАФ. Евро-2020. Украина – Швеция

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Известный футбольный эксперт Олег Федорчук назвал свою версию стартового состава «сине-желтых», если бы матч против шведов был завтра.

– В данной ситуации выбор практически очевиден, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – В воротах – Трубин. Защита слева-направо: Конопля, Забарный Матвиенко, Миколенко. В центре полузащиты – Калюжный, Ярмолюк, Судаков. Справа – Цыганков, слева – Зубков. На острие – Ванат.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.

Олег Федорчук ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу сборная Польши по футболу сборная Албании по футболу Анатолий Трубин Ефим Конопля Илья Забарный Николай Матвиенко Виталий Миколенко Иван Калюжный Егор Ярмолюк Георгий Судаков Виктор Цыганков Владислав Ванат
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
MrStepanovM .
якщо Миколенко або Циганков, через травму, не зможе прийняти участь в матчі, вважатиму що це Федорчук і СПОРТ,ЮА наврочили
Ответить
+1
Chystyi_stavok
Цей експерт не знає, що Конопля не гратиме через дискву.
Ответить
0
