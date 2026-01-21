Завтра состоится матч со Швецией. Стартовый состав от известного эксперта
На данный момент основа сборной Украины очевидна практически полностью, считает Олег Федорчук
26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Известный футбольный эксперт Олег Федорчук назвал свою версию стартового состава «сине-желтых», если бы матч против шведов был завтра.
– В данной ситуации выбор практически очевиден, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – В воротах – Трубин. Защита слева-направо: Конопля, Забарный Матвиенко, Миколенко. В центре полузащиты – Калюжный, Ярмолюк, Судаков. Справа – Цыганков, слева – Зубков. На острие – Ванат.
Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.
