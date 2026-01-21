Федорчук назвал самую проблемную на сегодня позицию в сборной Украины

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua Олег Федорчук проанализировал нынешнюю кадровую ситуацию в сборной Украины, определив наиболее проблемную позицию.

– Виталий Миколенко, Илья Забарный и Николай Матвиенко вне конкуренции, – сказал Федорчук. – А вот позиция правого защитника у сборной Украины проседает. Плюс-минус у нас три футболиста одного уровня для данной роли – Ефим Конопля, Александр Караваев и Александр Тымчик.

Однако еще неизвестно будет ли весной играть в составе «Шахтера» Конопля, который решил не продлевать контракт с «горняками», да и не стабилен он. У Караваева мало игровой практики, что в последнее время сказывается на его потенциале, а Тымчик уж очень много пропускает времени из-за травм. На мой взгляд, сейчас это самая проблемная позиция в национальной команде.

Напомним, что победитель полуфинального матча Украина – Швеция, который состоится 26 марта, в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31-го числа сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.