Известный киевский клуб намерен вернуться в УПЛ после сезона 2025/26

Форвард киевского «Левого Берега» Егор Гуничев оценил результаты команды в нынешнем сезоне, а также рассказал о задачах, поставленных перед «аистами»:

– Кажется, ключевым для вас стал приход Александра Рябоконя, с которым команда быстро преодолела кризис. Благодаря чему удалось исправить ситуацию?

– Думаю, мы просто вкатились в сезон. Потребовалось время для адаптации новичков. Так совпало, что когда пришел Рябоконь, мы уже немного набрались уверенности и более-менее сыгрались.

– Правда ли, что перед «Левым Берегом» стоит задача попасть в топ-3 по итогам сезона?

– Задача – вернуться в УПЛ. В топ-3 мы должны были финишировать в первой части сезона, с чем и справились.

– Как оцениваешь перспективы команды достичь поставленной цели?

– Со всеми соперниками, кроме лидера – «Буковины» (1:3) – из-за дисквалификации, я сыграл. Поэтому о коллективе из Черновцов ничего сказать не могу, а на фоне других команд, считаю, «Левый Берег» является абсолютным фаворитом в борьбе за выход в УПЛ. Мы, если честно, сильнее и нам по силам напрямую повыситься в классе, – рассказал Гуничев.

По итогам сезона 2024/25, киевская команда заняла 14-е место и попала в плей-офф, где уступила харьковскому «Металлисту 1925» (0:1, 0:1). На данный момент «Левый Берег» набрал 39 баллов в Первой лиге и разместился на второй позиции, отставая от «Буковины» на девять пунктов.