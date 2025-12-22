Звездный бразилец планирует приобрести португальский клуб

Легендарный защитник «Барселоны» и национальной команды Бразилии Дани Алвес планирует приобрести португальский клуб «Сан–Жуан–де–Вер», представляющий третий дивизион страны.

Кроме того, титулованный футболист всерьез задумывается о возобновлении игровой карьеры в ближайшие полгода, информирует Globo.

Согласно предварительному плану, Алвес намерен совмещать выступления на поле с ролью спортивного директора и администратора. Дебют ветерана в новом качестве может состояться уже в следующем сезоне.

Напомним, что бразилец не принимал участия в официальных матчах с 2023 года после ареста в Испании по делу о сексуальном насилии. Судебные разбирательства длились более года, и в 2024–м его приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы. Однако в 2025 году суд пересмотрел дело и отменил приговор в связи с нехваткой доказательств.

Дани Алвес – один из самых титулованных игроков в истории: он шесть раз выигрывал Ла Лигу и трижды поднимал над головой кубок Лиги чемпионов с «Барселоной», дважды брал Кубок УЕФА с «Севильей», а также дважды становился чемпионом Франции в составе «ПСЖ».