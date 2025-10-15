Предлагают сумасшедшую зарплату. Клуб АПЛ хочет переманить звезду Ювентуса

«Челси» хочет переманить Кенана Йылдыза из «Ювентуса» высокой зарплатой, сообщает Tuttosport.

Переговоры между турецким вингером и «бьянконери» о продлении контракта в настоящее время зашли в тупик из-за разногласий по финансовым условиям.

Сейчас Йылдыз зарабатывает 1,5 миллиона евро в год, однако он и его представители хотят повысить зарплату до 5 миллионов. В то же время «Юве» предлагает лишь 2 миллиона евро.

В ситуацию пытается вмешаться «Челси», который готов предложить турку 10 миллионов евро с учётом бонусов и сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Более того, отмечается, что в подписании Йылдыза лично заинтересован владелец «синих» Тодд Боэли.

Решающим фактором станет позиция самого футболиста, который не раз заявлял о своей верности «Ювентусу», однако пока не может договориться с клубом о новом контракте.

Отметим, что действующее соглашение Кенана с туринским клубом рассчитано до 2029 года, поэтому у сторон еще есть достаточно времени, чтобы найти компромисс.

В нынешнем сезоне Йылдыз провел 8 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 4 ассистами.

Ранее сообщалось, что интерес к турецкому футболисту проявляет мадридский «Реал», который видит в нем возможную замену Винисиусу.