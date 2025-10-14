Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нашел идеальную замену Винисиусу. Это 19-летний вингер гранда
Испания
14 октября 2025, 22:58 |
600
0

Реал нашел идеальную замену Винисиусу. Это 19-летний вингер гранда

Внимание мадридского гранда привлекает Кенан Йылдыз

14 октября 2025, 22:58 |
600
0
Реал нашел идеальную замену Винисиусу. Это 19-летний вингер гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

Турецкий вингер туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, испанский гранд нацелен на подписание 19-летнего футболиста, которого считают идеально заменой Винисиусу на случай, если бразилец так и не продлит свой контракт с кубом.

В текущем сезоне Кенан Йылдыз провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя голами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин принял решение по своему будущему.

По теме:
Реал может усилится двумя топ-игроками перед Эль-Классико
Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ
Турция – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кенан Йылдыз Винисиус Жуниор Ювентус Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Футбол | 14 октября 2025, 16:23 108
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо

Биловар утверждает, что тот перевел средства на помощь ВСУ

Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Футбол | 14 октября 2025, 20:56 16
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам

Проигрыш с минимальным счётом усложняет борьбу в отборочном цикле

Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13.10.2025, 23:42
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Португалия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 14.10.2025, 23:11
Португалия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Португалия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.10.2025, 00:28
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 3
Футбол
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 236
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем