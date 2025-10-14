Реал нашел идеальную замену Винисиусу. Это 19-летний вингер гранда
Внимание мадридского гранда привлекает Кенан Йылдыз
Турецкий вингер туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, испанский гранд нацелен на подписание 19-летнего футболиста, которого считают идеально заменой Винисиусу на случай, если бразилец так и не продлит свой контракт с кубом.
В текущем сезоне Кенан Йылдыз провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя голами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
