Реал нашел идеальную замену Винисиусу. Это 19-летний вингер гранда

Турецкий вингер туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, испанский гранд нацелен на подписание 19-летнего футболиста, которого считают идеально заменой Винисиусу на случай, если бразилец так и не продлит свой контракт с кубом.

В текущем сезоне Кенан Йылдыз провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя голами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

