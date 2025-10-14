Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Андрей Лунин решил покинуть мадридский «Реал»
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение покинуть клуб. О этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 26-летний футболист не намерен оставаться дублером Тибо Куртуа, потому хочет найти новую команду, где будет получать больше игровой практики. Об этом Лунин сообщил руководству испанского гранда.
Претендентами на украинца остаются «Астон Вилла», которая ищет потенциальную замену Эмилиано Мартинесу, а также «Галатасарай». Оба предложения футболиста не сильно заинтересовали.
За Андрея «Реал» намерен запросить сумму от 25 до 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определились с ролью Лунина после ухода Куртуа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Сергея Реброва одержала тяжелую победу
Встреча четвертого тура квалификационной группы D завершилась со счетом 2:2