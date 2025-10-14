Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение покинуть клуб. О этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний футболист не намерен оставаться дублером Тибо Куртуа, потому хочет найти новую команду, где будет получать больше игровой практики. Об этом Лунин сообщил руководству испанского гранда.

Претендентами на украинца остаются «Астон Вилла», которая ищет потенциальную замену Эмилиано Мартинесу, а также «Галатасарай». Оба предложения футболиста не сильно заинтересовали.

За Андрея «Реал» намерен запросить сумму от 25 до 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определились с ролью Лунина после ухода Куртуа.