Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Испания
14 октября 2025, 18:20 | Обновлено 14 октября 2025, 18:21
1461
4

Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ

Андрей Лунин решил покинуть мадридский «Реал»

14 октября 2025, 18:20 | Обновлено 14 октября 2025, 18:21
1461
4 Comments
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение покинуть клуб. О этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний футболист не намерен оставаться дублером Тибо Куртуа, потому хочет найти новую команду, где будет получать больше игровой практики. Об этом Лунин сообщил руководству испанского гранда.

Претендентами на украинца остаются «Астон Вилла», которая ищет потенциальную замену Эмилиано Мартинесу, а также «Галатасарай». Оба предложения футболиста не сильно заинтересовали.

За Андрея «Реал» намерен запросить сумму от 25 до 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определились с ролью Лунина после ухода Куртуа.

По теме:
Трансферная бомба. Обладатель Зоолотого мяча уже зимой может сменить клуб
Не Винисиус. Звезда Реала может сенсационно покинуть клуб и перейти в АПЛ
Зинченко, Довбик, Забарный. Рейтинг зарплат украинцев в Европе
Андрей Лунин Реал Мадрид Эмилиано Мартинес Астон Вилла Галатасарай трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу Тибо Куртуа
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Футбол | 13 октября 2025, 23:42 242
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан

Команда Сергея Реброва одержала тяжелую победу

Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13 октября 2025, 23:42 7
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола

Встреча четвертого тура квалификационной группы D завершилась со счетом 2:2

Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Футбол | 14.10.2025, 16:23
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Защитник Динамо рассказал, как сообщил Суркису об отношениях с его дочерью
Футбол | 14.10.2025, 17:46
Защитник Динамо рассказал, как сообщил Суркису об отношениях с его дочерью
Защитник Динамо рассказал, как сообщил Суркису об отношениях с его дочерью
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.10.2025, 00:28
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
valerafan1
Починається 1001 серія зміни клубу Луніним. Продовження серіалу чекайте незабаром.
Ответить
+2
Обсервер Влад
Дмитро Олійник заразив "зірковою" хворобою Данііла Киріяку
Ответить
0
Gargantua
он три раза за день принимает решение покинуть Реал, а потом покушает и передумает, потрахается и опять передумает...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 22
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 8
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем