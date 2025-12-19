Рассматривает трансферы украинцев. Легенда Динамо возглавил новый клуб

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Максим Шацких возглавил ФК «Азия»:

– А как у Вас дела? Чем занимаетесь и какие планы на будущее?

– Сейчас я принял новый клуб. Создается новый клуб и новый интересный проект в Кыргызстане. Там футбол начал развиваться стремительно и сильно. Вся инфраструктура: стадионы, базы, академии за эти два-три года построены и продолжают строиться. Поступило предложение, создается совершенно новый клуб с нуля. Мне показалось, что это очень интересный проект, ведь это все с нуля. Команды никогда не существовало, а сейчас создается новый проект. Люди вкладывают достаточные средства и хотят громко и сильно о себе заявить. Клуб называется ФК «Азия», базируется в городе Бишкек.

– И Вы пришли на должность главного тренера?

– Конечно. Задачи у клуба максимальные – выиграть все и сразу. Это меня и подкупило.

– Рассматриваете ли украинских футболистов?

– Конечно. Общаемся, смотрим, наблюдаем. Некоторые нам интересны, но проблема в том, что контракты подписаны до лета. И есть некоторые нюансы с выездом из Украины. Конечно, я в первую очередь весь украинский рынок просмотрел, прошерстил, со всеми переговорил. Есть достаточное количество футболистов хорошего уровня, которые готовы, но есть определенные нюансы.

