Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рассматривает трансферы украинцев. Легенда Динамо возглавил новый клуб
Другие новости
19 декабря 2025, 09:29 | Обновлено 19 декабря 2025, 09:32
1470
0

Рассматривает трансферы украинцев. Легенда Динамо возглавил новый клуб

Максим Шацких стал главным тренером ФК «Азия»

19 декабря 2025, 09:29 | Обновлено 19 декабря 2025, 09:32
1470
0
Рассматривает трансферы украинцев. Легенда Динамо возглавил новый клуб
Максим Шацких

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Максим Шацких возглавил ФК «Азия»:

А как у Вас дела? Чем занимаетесь и какие планы на будущее?

– Сейчас я принял новый клуб. Создается новый клуб и новый интересный проект в Кыргызстане. Там футбол начал развиваться стремительно и сильно. Вся инфраструктура: стадионы, базы, академии за эти два-три года построены и продолжают строиться. Поступило предложение, создается совершенно новый клуб с нуля. Мне показалось, что это очень интересный проект, ведь это все с нуля. Команды никогда не существовало, а сейчас создается новый проект. Люди вкладывают достаточные средства и хотят громко и сильно о себе заявить. Клуб называется ФК «Азия», базируется в городе Бишкек.

И Вы пришли на должность главного тренера?

– Конечно. Задачи у клуба максимальные – выиграть все и сразу. Это меня и подкупило.

Рассматриваете ли украинских футболистов?

– Конечно. Общаемся, смотрим, наблюдаем. Некоторые нам интересны, но проблема в том, что контракты подписаны до лета. И есть некоторые нюансы с выездом из Украины. Конечно, я в первую очередь весь украинский рынок просмотрел, прошерстил, со всеми переговорил. Есть достаточное количество футболистов хорошего уровня, которые готовы, но есть определенные нюансы.

Ранее Максим Шацких высказался о Матвее Пономаренко.

По теме:
Суркис назначил нового тренера Динамо в телефонном разговоре
Есть ли договоренность? Известны подробности о должности тренера Карпат
Суркис провел беседу с тренером. Она стала судьбоносной
Максим Шацких назначение тренера чемпионат Кыргызстана по футболу
Даниил Кирияка Источник: Динамомания
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саленко предупредил Суркиса о тренерском штабе Динамо
Футбол | 19 декабря 2025, 00:30 3
Саленко предупредил Суркиса о тренерском штабе Динамо
Саленко предупредил Суркиса о тренерском штабе Динамо

Легенда клуба считает, что его усиливать не нужно

Богдан РЕДУШКО: «Конечно, тяжело физически, психологически»
Футбол | 19 декабря 2025, 07:24 0
Богдан РЕДУШКО: «Конечно, тяжело физически, психологически»
Богдан РЕДУШКО: «Конечно, тяжело физически, психологически»

Вингер «Динамо» прокомментировал победу над «Ноа»

Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Футбол | 19.12.2025, 06:23
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка
Футбол | 18.12.2025, 16:31
Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка
Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Футбол | 19.12.2025, 06:05
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 54
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
18.12.2025, 08:56 5
Бокс
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 7
Футбол
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем