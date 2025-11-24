Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шацких дал совет Динамо, какого игрока нужно чаще выпускать на поле
Украина. Премьер лига
Шацких дал совет Динамо, какого игрока нужно чаще выпускать на поле

Легенда клуба – о Пономаренко

Шацких дал совет Динамо, какого игрока нужно чаще выпускать на поле
ФК Динамо. Максим Шацких

Легенда «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями о нападающем киевлян Матвее Пономаренко.

«Пономаренко стал лучшим бомбардиром в молодежном первенстве, теперь ему главное безболезненно перейти из юношеского во взрослый футбол. Это очень важная ступенька. Многие перспективные футболисты, к сожалению, не смогли этого сделать. Они не могут перестроиться и растворяются во взрослом футболе. Нужно Пономаренко чаще привлекать к играм за первую команду, давать ему больше времени, чтобы он быстрее адаптировался», – сказал Шацких.

Ранее экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос о возможности того, что Андрей Ярмоленко побьет его рекорд результативности в УПЛ.

Динамо Киев Максим Шацких чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
