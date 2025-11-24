Шацких дал совет Динамо, какого игрока нужно чаще выпускать на поле

Легенда «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями о нападающем киевлян Матвее Пономаренко.

«Пономаренко стал лучшим бомбардиром в молодежном первенстве, теперь ему главное безболезненно перейти из юношеского во взрослый футбол. Это очень важная ступенька. Многие перспективные футболисты, к сожалению, не смогли этого сделать. Они не могут перестроиться и растворяются во взрослом футболе. Нужно Пономаренко чаще привлекать к играм за первую команду, давать ему больше времени, чтобы он быстрее адаптировался», – сказал Шацких.

