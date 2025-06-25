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Лига конференций
25 июня 2025, 14:30 |
369
2

Участник Лиги конференций подписал контракт с перспективным украинцем

Александр Пищур-младший будет выступать за венгерский «Дьер»

25 июня 2025, 14:30 |
369
2
Участник Лиги конференций подписал контракт с перспективным украинцем
ФК Дьер. Александр Пищур-младший (справа)

Украинский форвард Александр Пищур договорился о сотрудничестве с клубом, который завоевал путевку в Лигу конференций 2025/26.

Венгерский «Дьер» на официальном сайте объявил о начале сотрудничества с 20-летним футболистом, рост которого составляет внушительные 204 см. Детали соглашения не разглашаются.

Пищур является воспитанником черниговской «Десны», также играл в составе клуба «Мункач» в Украине. В феврале 2022 года перебрался в чемпионат Венгрии, где играл за «Кишварду», «Академию Пушкаша».

В сезоне 2024/25 провел 29 матчей за «Дьирмот», забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Александр является сыном известного украинского экс-футболиста Пищура-старшого.

«Дьер» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии и завоевал путевку в Лигу конференций. Венгерская команда начнет свои вступления в Европе со второго квалификационного раунда.

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чемпионат Венгрии по футболу Дьер трансферы Лига конференций
Николай Титюк Источник
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Комментарии 2
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іван гомонай
мадярська ліга це приблизно рівень чемпіонату Закакрпатської обл...................гівно ліга........ а половина гравців з України
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0
іван гомонай
цей мадяробурятський дьор зайшов в лігу і вийшов це рівень любої обласної команди України....
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0
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