Участник Лиги конференций подписал контракт с перспективным украинцем

Украинский форвард Александр Пищур договорился о сотрудничестве с клубом, который завоевал путевку в Лигу конференций 2025/26.

Венгерский «Дьер» на официальном сайте объявил о начале сотрудничества с 20-летним футболистом, рост которого составляет внушительные 204 см. Детали соглашения не разглашаются.

Пищур является воспитанником черниговской «Десны», также играл в составе клуба «Мункач» в Украине. В феврале 2022 года перебрался в чемпионат Венгрии, где играл за «Кишварду», «Академию Пушкаша».

В сезоне 2024/25 провел 29 матчей за «Дьирмот», забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Александр является сыном известного украинского экс-футболиста Пищура-старшого.

«Дьер» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии и завоевал путевку в Лигу конференций. Венгерская команда начнет свои вступления в Европе со второго квалификационного раунда.