Брайтон – Эвертон – 1:1. Вырванная ничья на 90+7. Видео голов и обзор
В субботу, 31 января 2026 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Эвертоном».
Игра состоялась на стадионе «Амекс» в Брайтоне и завершилась с ничейным счетом 1:1.
Гостям удалось вырвать ничью только благодаря голу в компенсированное время.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на игру из-за травмы, полученной на тренировке.
Английская Премьер-лига 2025/26. 24-й тур, 31 января
Брайтон – Эвертон – 1:1
Голы: Гросс, 73 – Бету, 90+7
Видеообзор
