Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брайтон – Эвертон – 1:1. Вырванная ничья на 90+7. Видео голов и обзор
Англия
01 февраля 2026, 02:05 |
Смотрите видеообзор поединка АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 января 2026 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Эвертоном».

Игра состоялась на стадионе «Амекс» в Брайтоне и завершилась с ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гостям удалось вырвать ничью только благодаря голу в компенсированное время.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на игру из-за травмы, полученной на тренировке.

Английская Премьер-лига 2025/26. 24-й тур, 31 января
Брайтон – Эвертон – 1:1
Голы: Гросс, 73 – Бету, 90+7

Видеообзор

Эвертон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Паскаль Гросс Эвертон - Брайтон Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
