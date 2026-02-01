В субботу, 31 января 2026 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Эвертоном».

Игра состоялась на стадионе «Амекс» в Брайтоне и завершилась с ничейным счетом 1:1.

Гостям удалось вырвать ничью только благодаря голу в компенсированное время.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на игру из-за травмы, полученной на тренировке.

Английская Премьер-лига 2025/26. 24-й тур, 31 января

Брайтон – Эвертон – 1:1

Голы: Гросс, 73 – Бету, 90+7

Видеообзор