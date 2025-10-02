Бывший арбитр УПЛ внезапно ушел из жизни по неизвестным причинам

Украинское футбольное сообщество понесло утрату, ушел из жизни бывший профессиональный футбольный арбитр Андрей Кутаков, работавший в Украинской Премьер-лиге.

Согласно сообщению ДЮСШ управления образования и науки Броварского городского совета, Андрей Кутаков по неизвестным причинам преждевременно скончался.

Вместе со своим братом Дмитрием он обслуживал матчи чемпионата Украины – от Второй лиги до высшего дивизиона.

До сегодняшнего дня оба брата не работали судьями: Андрей перешел к тренерской деятельности, а Дмитрий получил трехлетнюю дисквалификацию от футбольной деятельности.