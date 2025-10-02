Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 октября 2025, 10:58 | Обновлено 02 октября 2025, 11:01
Бывший арбитр УПЛ внезапно ушел из жизни по неизвестным причинам

Украинское футбольное сообщество потеряло Андрея Кутакова

Instagram. Андрей Кутаков

Украинское футбольное сообщество понесло утрату, ушел из жизни бывший профессиональный футбольный арбитр Андрей Кутаков, работавший в Украинской Премьер-лиге.

Согласно сообщению ДЮСШ управления образования и науки Броварского городского совета, Андрей Кутаков по неизвестным причинам преждевременно скончался.

Вместе со своим братом Дмитрием он обслуживал матчи чемпионата Украины – от Второй лиги до высшего дивизиона.

До сегодняшнего дня оба брата не работали судьями: Андрей перешел к тренерской деятельности, а Дмитрий получил трехлетнюю дисквалификацию от футбольной деятельности.

Андрей Кутаков смерть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судьи (арбитры)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Перець
Судячи з фото зпився
Ответить
-1
MaximusOne
Що значить з "невідомих причин" ???
Ответить
-1
