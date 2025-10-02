Бывший арбитр УПЛ внезапно ушел из жизни по неизвестным причинам
Украинское футбольное сообщество потеряло Андрея Кутакова
Украинское футбольное сообщество понесло утрату, ушел из жизни бывший профессиональный футбольный арбитр Андрей Кутаков, работавший в Украинской Премьер-лиге.
Согласно сообщению ДЮСШ управления образования и науки Броварского городского совета, Андрей Кутаков по неизвестным причинам преждевременно скончался.
Вместе со своим братом Дмитрием он обслуживал матчи чемпионата Украины – от Второй лиги до высшего дивизиона.
До сегодняшнего дня оба брата не работали судьями: Андрей перешел к тренерской деятельности, а Дмитрий получил трехлетнюю дисквалификацию от футбольной деятельности.
