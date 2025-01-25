ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ отстранил известного украинского арбитра на три года

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола отстранил украинского арбитра Дмитрия Кутакова от футбольной деятельности сроком на три года.

«Рассмотрев материалы, предоставленные комитетом по этике и честной игре относительно возможных нарушений кодекса этики и честной игры наблюдателем арбитража Дмитрием Кутаковым, запретить Дмитрию Кутакову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), сроком на 3 (три ) годы (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно: обязанности воздерживаться от любого поведения, что вредит или может повредить честности матчей и соревнований; обязанности не применять в своей деятельности методов и способов, которые могут иметь незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнований с целью получения преимущества для себя или третьего лица)», – говорится в сообщении УАФ.

Ранее Дмитрий Кутаков работал на матчах Второй, Первой и Премьер-лиги Украины. В последнее время Кутаков являлся наблюдателем арбитража в матчах УПЛ.