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  4. ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ отстранил известного украинского арбитра на три года
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 10:31 |
1278
4

ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ отстранил известного украинского арбитра на три года

Дмитрий Кутаков не сможет заниматься футбольной деятельностью

25 января 2025, 10:31 |
1278
4
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ отстранил известного украинского арбитра на три года
УАФ. Дмитрий Кутаков

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола отстранил украинского арбитра Дмитрия Кутакова от футбольной деятельности сроком на три года.

«Рассмотрев материалы, предоставленные комитетом по этике и честной игре относительно возможных нарушений кодекса этики и честной игры наблюдателем арбитража Дмитрием Кутаковым, запретить Дмитрию Кутакову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), сроком на 3 (три ) годы (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно: обязанности воздерживаться от любого поведения, что вредит или может повредить честности матчей и соревнований; обязанности не применять в своей деятельности методов и способов, которые могут иметь незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнований с целью получения преимущества для себя или третьего лица)», – говорится в сообщении УАФ.

Ранее Дмитрий Кутаков работал на матчах Второй, Первой и Премьер-лиги Украины. В последнее время Кутаков являлся наблюдателем арбитража в матчах УПЛ.

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Дмитрий Кутаков Украинская Премьер-лига судьи (арбитры) чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 5
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didora
Це знайшли дурака. Там їх через одного треба шерстити.
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+1
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inoj
А чому лише на 3 роки, а не пожиттєво?
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0
Gargantua81
крысятничал?
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0
Перець
Перший пішов 
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0
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