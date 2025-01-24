Александр АЛИЕВ: «Пусть Ванат сделает то, что Милевский»
Бывший футболист киевского «Динамо» прокомментировал конфликт
Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев поделился мнением о своем участии в медиафутболе, а также прокомментировал конфликт Артема Милевского с Владиславом Ванатом:
«Медиафутбол – это класно и важно, мы в первую очередь играем для наших военных, собираем деньги на автомобили. На шутки в свою сторону я не обижаюсь. А конфликт Ваната и Артема... Ванат был неправ. Милевский сделал очень много для «Динамо», а у Владислава еще вся карьера впереди. Пусть он сделает столько, тогда сможет что-то говорить. Я считаю, что футболистов нельзя трогать», – поделился мнением Алиев.
Алиев присоединился к медиаклубу IGNIS, за который выступает Артем Милевский. До этого Александр имел опыт выступлений в медиафутболе, так как играл за клуб PROFAN.
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