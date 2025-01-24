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  4. Александр АЛИЕВ: «Пусть Ванат сделает то, что Милевский»
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 21:31 |
367
0

Александр АЛИЕВ: «Пусть Ванат сделает то, что Милевский»

Бывший футболист киевского «Динамо» прокомментировал конфликт

24 января 2025, 21:31 |
367
0
Александр АЛИЕВ: «Пусть Ванат сделает то, что Милевский»
IGNIS. Алиев и Милевский

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев поделился мнением о своем участии в медиафутболе, а также прокомментировал конфликт Артема Милевского с Владиславом Ванатом:

«Медиафутбол – это класно и важно, мы в первую очередь играем для наших военных, собираем деньги на автомобили. На шутки в свою сторону я не обижаюсь. А конфликт Ваната и Артема... Ванат был неправ. Милевский сделал очень много для «Динамо», а у Владислава еще вся карьера впереди. Пусть он сделает столько, тогда сможет что-то говорить. Я считаю, что футболистов нельзя трогать», – поделился мнением Алиев.

Алиев присоединился к медиаклубу IGNIS, за который выступает Артем Милевский. До этого Александр имел опыт выступлений в медиафутболе, так как играл за клуб PROFAN.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Артем Милевский Александр Алиев Владислав Ванат медиафутбол IGNIS PROFAN
Микола Титюк Источник: ВДинамо
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