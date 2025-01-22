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  4. «Идите вы все н***й». Милевский отреагировал на гол Ваната
Лига Европы
22 января 2025, 11:23 | Обновлено 22 января 2025, 11:54
1323
6

«Идите вы все н***й». Милевский отреагировал на гол Ваната

Бывший нападающий киевского «Динамо» не поражен голом форварда

22 января 2025, 11:23 | Обновлено 22 января 2025, 11:54
1323
6
«Идите вы все н***й». Милевский отреагировал на гол Ваната
Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на шутку о забитом мяче форварда бело-синих Владислава Ваната в матче 7-го тура основного этапа Лиги Европы против стамбульского «Галатасарая» (3:3).

– Зато теперь Ванат может сказать Милевскому: а ты «Галатасараю» забивал, клоун?

– Что он там забил б***ь? Вы что гоните? Там у Буяльского полтора метра аута. Вы что, будете меня провоцировать? Да идите вы все н***й. Вам интересно меня выбесить что ли? Ну давайте б***ь, буду отвечать. Пускай Ванат посмотрит, когда я «спартаку» забивал б***ь. А то довольны, 3:3 сыграли. Ярмола – красава. Такие люди решают. Когда он вышел на поле, все стали его бояться. «Галатасарай» его боялся. Все боятся таких харизматичных людей. Ваната б***ь никто не боится, вот и все.

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Артем Милевский Владислав Ванат Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо
Дмитро Вус Источник: Telegram
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Комментарии 7
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Андрій Заліщук
психічно хворий цей Міля, краще б уже бухав
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+4
turist86
Тупий заздрісний алкаш
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+3
Андрей Абзонь
Ну яке ж воно кінчене, до останього йому співпереживав, але це вже перебір. 
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+1
Andre Chil
Заздрістна потвора, то гірше простого алкаша
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0
serhiy
Слухай,тобі не стидно ! Заткайся вже ! Спробуй зникнути з медіа на пару тижнів !
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0
himars_2023
Закусивать нада))
Ответить
0
mig3131
Може й хворий , бо не дуже красиво по формі але по суті правий.
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-3
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