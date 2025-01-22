«Идите вы все н***й». Милевский отреагировал на гол Ваната

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на шутку о забитом мяче форварда бело-синих Владислава Ваната в матче 7-го тура основного этапа Лиги Европы против стамбульского «Галатасарая» (3:3).

– Зато теперь Ванат может сказать Милевскому: а ты «Галатасараю» забивал, клоун?

– Что он там забил б***ь? Вы что гоните? Там у Буяльского полтора метра аута. Вы что, будете меня провоцировать? Да идите вы все н***й. Вам интересно меня выбесить что ли? Ну давайте б***ь, буду отвечать. Пускай Ванат посмотрит, когда я «спартаку» забивал б***ь. А то довольны, 3:3 сыграли. Ярмола – красава. Такие люди решают. Когда он вышел на поле, все стали его бояться. «Галатасарай» его боялся. Все боятся таких харизматичных людей. Ваната б***ь никто не боится, вот и все.