Анчелотти назвал главное недоразумение в истории Золотого мяча
Давиде – о Тони Кроосе
Давиде Анчелотти, сын экс-тренера «Реала» Кало Анчелотти, назвал футболиста, который должен был выиграть Золотой мяч.
«Когда я говорю о Тони Кроосе, то хочу плакать. Интересно, как такой игрок, как Кроос, не выиграл Золотой мяч», – сказал Давиде Анчелотти.
Кроос завершил футбольную карьеру на триумфальной ноте, выиграв с «Реалом» Лигу чемпионов 2023/24.
Ранее сообщалось, что легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.
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