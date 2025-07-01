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  4. Анчелотти назвал главное недоразумение в истории Золотого мяча
Испания
01 июля 2025, 19:55 |
1615
1

Анчелотти назвал главное недоразумение в истории Золотого мяча

Давиде – о Тони Кроосе

01 июля 2025, 19:55 |
1615
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Анчелотти назвал главное недоразумение в истории Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Анчелотти

Давиде Анчелотти, сын экс-тренера «Реала» Кало Анчелотти, назвал футболиста, который должен был выиграть Золотой мяч.

«Когда я говорю о Тони Кроосе, то хочу плакать. Интересно, как такой игрок, как Кроос, не выиграл Золотой мяч», – сказал Давиде Анчелотти.

Кроос завершил футбольную карьеру на триумфальной ноте, выиграв с «Реалом» Лигу чемпионов 2023/24.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.

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Давиде Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тони Кроос
Дмитрий Олейник Источник: Onda Cero
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Комментарии 1
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Mark4854590
Футболістів, які заслуговували на ЗМ та так його і не отримали насправді чимало. І Кроос один з багатьох
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