Анчелотти назвал главное недоразумение в истории Золотого мяча

Давиде Анчелотти, сын экс-тренера «Реала» Кало Анчелотти, назвал футболиста, который должен был выиграть Золотой мяч.

«Когда я говорю о Тони Кроосе, то хочу плакать. Интересно, как такой игрок, как Кроос, не выиграл Золотой мяч», – сказал Давиде Анчелотти.

Кроос завершил футбольную карьеру на триумфальной ноте, выиграв с «Реалом» Лигу чемпионов 2023/24.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.