Легендарный футболист Реала готов вернуться в клуб

Легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.

«Учитывая мою близость к мадридскому «Реалу» и мои отношения с этим клубом, я никогда не исключаю возможности сделать что-то для команды в будущем», – заявил Тони Кроос.

Кроос завершил футбольную карьеру на триумфальной ноте, выиграв с «Реалом» Лигу чемпионов 2023/24.

Ранее легенда «Реала» Тони Кроос высказался о главном тренере «Барселоны» Гансе-Дитере Флике.