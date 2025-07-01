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Испания
01 июля 2025, 03:30 |
109
0

Легендарный футболист Реала готов вернуться в клуб

Тони Кроос готов работать в структуре «бланкос»

01 июля 2025, 03:30 |
109
0
Легендарный футболист Реала готов вернуться в клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.

«Учитывая мою близость к мадридскому «Реалу» и мои отношения с этим клубом, я никогда не исключаю возможности сделать что-то для команды в будущем», – заявил Тони Кроос.

Кроос завершил футбольную карьеру на триумфальной ноте, выиграв с «Реалом» Лигу чемпионов 2023/24.

Ранее легенда «Реала» Тони Кроос высказался о главном тренере «Барселоны» Гансе-Дитере Флике.

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Тони Кроос Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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