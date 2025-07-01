Испания01 июля 2025, 03:30 |
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Легендарный футболист Реала готов вернуться в клуб
Тони Кроос готов работать в структуре «бланкос»
01 июля 2025, 03:30 |
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Легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.
«Учитывая мою близость к мадридскому «Реалу» и мои отношения с этим клубом, я никогда не исключаю возможности сделать что-то для команды в будущем», – заявил Тони Кроос.
Кроос завершил футбольную карьеру на триумфальной ноте, выиграв с «Реалом» Лигу чемпионов 2023/24.
Ранее легенда «Реала» Тони Кроос высказался о главном тренере «Барселоны» Гансе-Дитере Флике.
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