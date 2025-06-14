Испания14 июня 2025, 04:07 |
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КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
Легенда «Реала» – о наставнике каталонского клуба
14 июня 2025, 04:07 |
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Легенда «Реала» Тони Кроос высказался о главном тренере «Барселоны» Гансе-Дитере Флике.
«Видели, что делает в «Барселоне» Флик? Он некоторых игроков исключает из состава только за то, что они опоздали на тренировку. В мадридском «Реале» мы бы над этим посмеялись. Часто даже нельзя было сказать, кто опоздал – игрок или тренер.
Это просто разные философии. Обе справедливы, но можно сказать, что философия Флика является скорее традиционной», — сказал Кроос.
Ранее Кроос раскритиковал поступок Серхио Рамоса.
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