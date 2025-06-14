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  4. КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
Испания
14 июня 2025, 04:07 |
118
0

КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»

Легенда «Реала» – о наставнике каталонского клуба

14 июня 2025, 04:07 |
118
0
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Легенда «Реала» Тони Кроос высказался о главном тренере «Барселоны» Гансе-Дитере Флике.

«Видели, что делает в «Барселоне» Флик? Он некоторых игроков исключает из состава только за то, что они опоздали на тренировку. В мадридском «Реале» мы бы над этим посмеялись. Часто даже нельзя было сказать, кто опоздал – игрок или тренер.

Это просто разные философии. Обе справедливы, но можно сказать, что философия Флика является скорее традиционной», — сказал Кроос.

Ранее Кроос раскритиковал поступок Серхио Рамоса.

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Ханс-Дитер Флик Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Тони Кроос
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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