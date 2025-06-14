КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»

Легенда «Реала» Тони Кроос высказался о главном тренере «Барселоны» Гансе-Дитере Флике.

«Видели, что делает в «Барселоне» Флик? Он некоторых игроков исключает из состава только за то, что они опоздали на тренировку. В мадридском «Реале» мы бы над этим посмеялись. Часто даже нельзя было сказать, кто опоздал – игрок или тренер.

Это просто разные философии. Обе справедливы, но можно сказать, что философия Флика является скорее традиционной», — сказал Кроос.

Ранее Кроос раскритиковал поступок Серхио Рамоса.