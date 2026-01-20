Марк Гехи в Манчестер Сити: еще один топ-трансфер «горожан»

«Манчестер Сити» завершил трансфер капитана «Кристал Пэлас» Марка Гехи за 20 млн фунтов. Английский защитник, которого связывали с некоторыми из ведущих европейских клубов, летом прошлого года почти перешел в «Ливерпуль», но сделка сорвалась в последний момент.

Теперь 25-летний центрбек продолжит карьеру на «Этихаде» после того, как стороны подписали длительный контракт на 5,5 лет. До того воспитанник «Челси» провел 188 матчей за «Кристал Пэлас» с момента перехода из «Суонси» в 2021 году, 33 из которых пришлись на этот сезон – дебютный для команды в Лиге конференций.

Гехи стал вторым зимним новичком «горожан» после Антуана Семеньо, за которого они заплатили 62,5 млн фунтов. Следует отметить, что «Сити» проводит хорошую трансферную кампанию, подписывая в свои ряды топ-игроков. Самое интересное то, что Гехи был трансферной целью «Ливерпуля» полгода, а «горожане» связались с игроком лишь в январе, да и то после травм защитников Йошко Гвардиола и Рубена Диаша.

Манчестерское дерби показало, что у «Сити» большие проблемы в обороне – и с этим нужно что-то делать. В матче против «МЮ» на поле вышли трое защитников, возрастом 21 год и младше – Рико Льюис, Абдукодир Хусанов и Макс Аллейн – наряду с 30-летним Натаном Аке. Аллейна в перерыве заменил другой 20-летний игрок – Нико О'Райли.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

На фоне этого подписание Гехи выглядит очевидным решением: он добавит необходимого опыта и качества в линию обороны «Сити». За полтора последних сезона Марк вошел в десятку лучших центрбеков английской Премьер-лиги по количеству «сухих» матчей, выигранных единоборств, выигранных верховых единоборств и разрезных передач.

В нынешней кампании он входит в десятку лучших по перехватам (25), отборам (88) и успешным единоборствам, включая верховые (65,40%). Умение Гехи работать с мячом принесет пользу «Сити», особенно учитывая, как глубоко обороняются команды, которые играют против них.

В матче против «МЮ» у центральных защитников «горожан» было достаточно времени и пространства для работы с мячом, но из-за отсутствия Джона Стоунза, Гвардиола и Диаша им не хватало мастерства, чтобы этим воспользоваться. Марк хорошо обращается с мячом, причем обеими ногами. Он умеет держать мяч под давлением и способен повести команду вперед в те моменты, когда нужно выйти из-под прессинга.

В дерби «Сити» не хватало игроков, способных менять направление атаки или делать длинные передачи, а это как раз сильные стороны Гехи. В прошлом сезоне он выполнял 7,3 длинных передач в среднем за матч с точностью 45,7%.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

В нынешней кампании, когда «горожане» владеют мячом, они, как правило, оставляют обоих центральных защитников позади, в то время как фулбеки подключаются к атаке. Иногда Бернарду Силва опускается к центральным защитникам, помогая им в обороне, хотя в атаке от него пользы намного больше.

Универсальность Гехи здесь будет очень полезна. В составе «Кристал Пэлас» и сборной Англии он демонстрировал умение играть как слева, так и справа в схеме с четырьмя защитниками, а также на всех трех позициях в схеме с тремя центрбеками.

Поскольку «Сити» предпочитает играть с тремя защитниками при владении мячом, Марк будет чувствовать себя комфортно независимо от того, как его будут использовать. Хотя игра головой не является его главным достоинством, Гехи уверенно борется как за верховые мячи, так и внизу.

Его умение правильно использовать габариты и отбирать мяч обеими ногами после перехода на половину поля соперника станет очень важным качеством для подстраховки крайних защитников «горожан», которые пытаются оказывать высокое давление на соперника.

Гвардиола в последние недели высоко отзывался о Хусанове и Аллейни, но Пеп явно считает, что в отсутствие Диаша необходимы лидерские качества в обороне. Опыт Гехи в качестве капитана команды АПЛ станет ориентиром для молодых защитников «Сити».

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Учитывая частые травмы Стоунза и Аке, которые приближаются к завершению своей карьеры на «Этихаде», подписание Марка выглядит разумным решением. Несмотря на то, что его контракт с «Кристал Пэлас» близился к концу, трансфер в 20 млн фунтов за игрока с опытом выступлений в Премьер-лиге и сборной Англии, способного сразу же показать себя с лучшей стороны, можно считать удачной сделкой.

Для самого Гехи этот трансфер – долгожданный шаг вперед. Марк прошел через молодежные команды «Челси», но так и не сыграл ни одного матча за основу «синих». Лишь после успешной аренды в «Суонси» он впервые сыграл в рамках АПЛ в составе «Кристал Пэлас».

Игрок сборной Англии вписал свое имя в историю лондонского клуба, приведя его к первому в истории большому трофею. Он заслуженно получил похвалу за то, как продолжал выкладываться на полную за «Кристал Пэлас» даже после срыва трансфера в «Ливерпуль», который казался решенным вопросом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Гехи пошел на определенный риск, присоединившись к «Манчестер Сити» в год чемпионата мира. Не стоит также забывать о том, что общественность все еще ждет решения по делу о финансовых правилах Премьер-лиги в отношении клуба. Тем не менее он сразу же попадет в стартовый состав «горожан», поскольку Диаш, Гвадиол и Стоунз в настоящее время травмированы.

Вероятно, кому-то из них потребуется что-то особенное, чтобы вытеснить его из основного состава. Еще на Евро-2024 Гехи показал, что у него есть все задатки, чтобы стать одним из лучших центральных защитников в мире, а «Сити» во главе с Гвардиолой предоставит ему идеальную платформу для реализации всего потенциала.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам BBC Sport