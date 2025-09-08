Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Обновил рекорд. Президент украинского клуба вышел на поле в возрасте 59 лет
Украина. Вторая лига
08 сентября 2025, 12:37 |
231
2

Николай Лиховидов сыграл 37 минут, а «Реал-Фарма» потерпел поражение от винницкой «Нивы»

ФК Реал Фарма. Николай Лиховидов

7 сентября состоялся матч седьмого тура Второй лиги чемпионата Украины, в котором встретились винницкая «Нива» и одесский ФК «Реал-Фарма».

Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0 – форвард Артур Загорулько оформил дубль за семь минут в начале первого тайма, еще один гол за писал на свой счет защитник Александр Евтихов.

В этом поединке на поле вышел президент «Реал-Фарма» Николай Лиховидов, который обновил собственный рекорд и стал самым старшим профессиональным футболистом в Украине. На момент игры ему исполнилось 59 лет и 224 дня.

Полузащитник появился в стартовом составе своей команды и был заменен на 38-й минуте. Предыдущее достижение Лиховидов установил 29 августа, когда сыграл против ФК «Лесное» (1:4) в возрасте 59 лет и 215 дней.

В нынешнем сезоне президент-футболист провел четыре матча во Второй лиге и один раз сыграл в Кубке Украины, однако результативными действиями игрок отличиться не сумел.

Одесский клуб потерпел пять поражений и один раз сыграл вничью в Группе А чемпионата Украины, набрав один балл. В следующем матче, который состоится 13 сентября, «Реал-Фарма» сыграет на домашнем стадионе против второй команды тернопольской «Нивы».

Олег ШАНДРУК: «Есть определенные проблемы, которые нужно решить»
Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр АНТОНЕНКО: «Сделаем акцент на том, что это чемпион Украины»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница Николай Лиховидов рекорд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Микола Унгурян
ну коли ти сам собі президент то можна оновлювати "рекорди", правда користі для клубу жодної))))
чомусь нагадало старий анекдот:
Син полковника питає: 
- Тату. а я можу бути лейтенантом?
- Можеш, синку..
- Тату, а я можу бути майором?
- Можеш, синку...
- А полковником? 
- Можеш, синку...
- а генералом?
- Ні, у генерала також є син...
Ответить
+1
Зелик Пукин
Печальный рекорд.. Очередное доказательство дна нашего футбола
Ответить
0
