Обновил рекорд. Президент украинского клуба вышел на поле в возрасте 59 лет

7 сентября состоялся матч седьмого тура Второй лиги чемпионата Украины, в котором встретились винницкая «Нива» и одесский ФК «Реал-Фарма».

Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0 – форвард Артур Загорулько оформил дубль за семь минут в начале первого тайма, еще один гол за писал на свой счет защитник Александр Евтихов.

В этом поединке на поле вышел президент «Реал-Фарма» Николай Лиховидов, который обновил собственный рекорд и стал самым старшим профессиональным футболистом в Украине. На момент игры ему исполнилось 59 лет и 224 дня.

Полузащитник появился в стартовом составе своей команды и был заменен на 38-й минуте. Предыдущее достижение Лиховидов установил 29 августа, когда сыграл против ФК «Лесное» (1:4) в возрасте 59 лет и 215 дней.

В нынешнем сезоне президент-футболист провел четыре матча во Второй лиге и один раз сыграл в Кубке Украины, однако результативными действиями игрок отличиться не сумел.

Одесский клуб потерпел пять поражений и один раз сыграл вничью в Группе А чемпионата Украины, набрав один балл. В следующем матче, который состоится 13 сентября, «Реал-Фарма» сыграет на домашнем стадионе против второй команды тернопольской «Нивы».