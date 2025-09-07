Вторая лига. 5 мячей Локомотива, победа Колоса-2. Результаты 7-го тура
Команды Второй лиги провели поединки 7-го тура
В воскресенье, 7 сентября, во Второй лиге прошли матчи 7-го тура. В игровую программу дня вошли семь поединков. И ни один из них не завершился вничью.
«Колос-2» обыграл «Ребел» и стал лидером группы Б. «Самбор-Нива-2» обыграла «Буковину-2» и возглавила турнирную таблицу группы А.
Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября
Колос-2 – Ребел – 1:0
Гол: Канаев, 48
Левый Берег-2 – Горняк-Спорт – 3:0
Голы: Венделл, 45, Мищенко, 41, Пасичный, 86
Локомотив – Пенуэл – 5:0
Голы: Мордас, 4, Мочевинский, 41, Лях, 76, Монастик, 82, Сахненко, 90+2
Нива Винница – Реал Фарма – 3:0
Голы: Загорулько, 2, 9, Евтихов, 29
Вильхивцы – Скала 1911 – 0:5
Голы: Жумига, 23, Лисовик, 26, Гаркавенко, 44, Мардеев, 56, Мациевский, 73
Самбор-Нива-2 – Буковина-2 – 1:0
Гол: Бац, 31
Куликов-Белка – Ужгород – 4:1
Голы: Панасюк, 23, Патуляк, 37 (с пенальти), Шарабура, 50, Квасный, 64 – Эмере, 71
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Колос-2 – Ребел
Левый Берег-2 – Горняк-Спорт
Локомотив – Пенуэл
Нива Винница – Реал Фарма
Вильхивцы – Скала 1911
Самбор-Нива-2 – Буковина-2
Куликов-Белка – Ужгород
