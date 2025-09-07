Вторая лига. 5 мячей Локомотива, победа Колоса-2. Результаты 7-го тура

В воскресенье, 7 сентября, во Второй лиге прошли матчи 7-го тура. В игровую программу дня вошли семь поединков. И ни один из них не завершился вничью.

«Колос-2» обыграл «Ребел» и стал лидером группы Б. «Самбор-Нива-2» обыграла «Буковину-2» и возглавила турнирную таблицу группы А.

Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября

Колос-2 – Ребел – 1:0

Гол: Канаев, 48

Левый Берег-2 – Горняк-Спорт – 3:0

Голы: Венделл, 45, Мищенко, 41, Пасичный, 86

Локомотив – Пенуэл – 5:0

Голы: Мордас, 4, Мочевинский, 41, Лях, 76, Монастик, 82, Сахненко, 90+2

Нива Винница – Реал Фарма – 3:0

Голы: Загорулько, 2, 9, Евтихов, 29

Вильхивцы – Скала 1911 – 0:5

Голы: Жумига, 23, Лисовик, 26, Гаркавенко, 44, Мардеев, 56, Мациевский, 73

Самбор-Нива-2 – Буковина-2 – 1:0

Гол: Бац, 31

Куликов-Белка – Ужгород – 4:1

Голы: Панасюк, 23, Патуляк, 37 (с пенальти), Шарабура, 50, Квасный, 64 – Эмере, 71

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Колос-2 – Ребел

Левый Берег-2 – Горняк-Спорт

Локомотив – Пенуэл

Нива Винница – Реал Фарма

Вильхивцы – Скала 1911

Самбор-Нива-2 – Буковина-2

Куликов-Белка – Ужгород