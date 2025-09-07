Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Нива-2 Тернополь
07.09.2025 15:30 - : -
Буковина-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
07 сентября 2025, 10:28 | Обновлено 07 сентября 2025, 10:36
24
0

Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 сентября видеотрансляции матчей 7-го тура Второй лиги

07 сентября 2025, 10:28 | Обновлено 07 сентября 2025, 10:36
24
0
Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Локомотив Киев

7 сентября пройдут матчи 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября 2025

  • 12:30. «Колос-2» – «Ребел»
  • 13:00. «Левый Берег-2» – «Горняк-Спорт»
  • 13:30. «Локомотив» Киев – «Пенуэл»
  • 14:30. «Нива» Винница – «Реал-Фарма»
  • 15:00. «Вильхивцы» – «Скала 1911»
  • 15:30. «Нива-2» Тернополь – «Буковина-2»
  • 16:15. «Куликов-Билка» – «Ужгород»

12:30. «Колос-2» – «Ребел»

13:00. «Левый Берег-2» – «Горняк-Спорт»

13:30. «Локомотив» Киев – «Пенуэл»

14:30. «Нива» Винница – «Реал-Фарма»

15:00. «Вильхивцы» – «Скала 1911»

15:30. «Нива-2» Тернополь – «Буковина-2»

16:15. «Куликов-Билка» – «Ужгород»

По теме:
Владимир КОВАЛЮК: «Допустили две роковые ошибки»
Голкипер Зари Турбаевский вошел в список вратарей-ассистентов УПЛ
ФОТО. В клубе УПЛ пополнение. Самое неожиданное и приятное
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Ужгород смотреть онлайн Вильхивцы Левый Берег-2 Киев Ребел Киев Колос-2 Ковалевка Локомотив Киев Пенуэл Кривой Рог Нива Винница Скала 1911 Стрый Самбор-Нива-2 Тернополь Буковина-2 Черновцы Куликов-Белка Горняк-Спорт
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Футбол | 06 сентября 2025, 18:59 1
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель

В ПСЖ недовольны отношением к своей звезде

Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Футбол | 06 сентября 2025, 20:34 1
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»

Даниэль Риоло оценил момент со вторым голом французов

ФОТО. Анисимова заплакала после второго проигранного финала Grand Slam
Теннис | 07.09.2025, 02:28
ФОТО. Анисимова заплакала после второго проигранного финала Grand Slam
ФОТО. Анисимова заплакала после второго проигранного финала Grand Slam
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Война | 06.09.2025, 11:03
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Что ждет украинца? Алонсо планирует изменения в Реале, касающиеся Лунина
Футбол | 07.09.2025, 10:02
Что ждет украинца? Алонсо планирует изменения в Реале, касающиеся Лунина
Что ждет украинца? Алонсо планирует изменения в Реале, касающиеся Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 84
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 52
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 23
Футбол
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
06.09.2025, 02:34 1
Бокс
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем