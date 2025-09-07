07.09.2025 15:30 - : -
Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 сентября видеотрансляции матчей 7-го тура Второй лиги
7 сентября пройдут матчи 7-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября 2025
- 12:30. «Колос-2» – «Ребел»
- 13:00. «Левый Берег-2» – «Горняк-Спорт»
- 13:30. «Локомотив» Киев – «Пенуэл»
- 14:30. «Нива» Винница – «Реал-Фарма»
- 15:00. «Вильхивцы» – «Скала 1911»
- 15:30. «Нива-2» Тернополь – «Буковина-2»
- 16:15. «Куликов-Билка» – «Ужгород»
