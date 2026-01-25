Клуб УПЛ лаконично обратился к Владимиру Зеленскому
Кривбасс поздравил Президента Украины Владимира Зеленского
Пресс-служба криворожского Кривбасса поздравила Президента Украины Владимира Зеленского, которому сегодня, 25 января, исполнилось 48 лет.
«С днем рождения, господин Президент! Спасибо за Ваше лидерство и защиту государственных приоритетов Украины на самом высоком международном уровне.
Желаем Вам крепкого здоровья, сил, вдохновения и несокрушимой веры в победное будущее нашей страны. Слава Украине», – говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.
