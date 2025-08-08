Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 11:07 |
ОФИЦИАЛЬНО. Заря неожиданно попрощалась с легионером, отдав в аренду

Жан Тронтель будет выступать в Хорватии

ФК Заря. Жан Тронтель

Луганская Заря официально попрощалась со словенским центральным защитником Жаном Тронтелем. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, словенец перебрался в хорватскую «Горицу», за которую будет выступать на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона 2025/26.

«Желаем Жану прогресса и хороших матчей за новый клуб», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Заря сообщила о смерти вингера

Источник: ФК Заря Луганск
