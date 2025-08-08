Украина. Премьер лига08 августа 2025, 11:07 |
ОФИЦИАЛЬНО. Заря неожиданно попрощалась с легионером, отдав в аренду
Жан Тронтель будет выступать в Хорватии
08 августа 2025, 11:07 |
Луганская Заря официально попрощалась со словенским центральным защитником Жаном Тронтелем. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, словенец перебрался в хорватскую «Горицу», за которую будет выступать на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона 2025/26.
«Желаем Жану прогресса и хороших матчей за новый клуб», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Заря сообщила о смерти вингера
