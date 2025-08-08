ОФИЦИАЛЬНО. Заря неожиданно попрощалась с легионером, отдав в аренду

Луганская Заря официально попрощалась со словенским центральным защитником Жаном Тронтелем. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, словенец перебрался в хорватскую «Горицу», за которую будет выступать на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона 2025/26.

«Желаем Жану прогресса и хороших матчей за новый клуб», – говорится в сообщении.

