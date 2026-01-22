Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карпаты разгромили Реал Мурсию Б на тренировочных сборах в Испании
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
22.01.2026 12:00 – FT 3 : 0
Реал Мурсия
Украина. Премьер лига
Карпаты разгромили Реал Мурсию Б на тренировочных сборах в Испании

Матч завершился победой «львов» со счетом 3:0 благодаря голам Мирошниченко, Шаха и Костенко

ФК Карпаты Львов

В четверг, 22 января, львовские «Карпаты» провели второй контрольный поединок на тренировочных сборах в Испании. Соперником «зелено-белых» стала местная команда – «Реал Мурсия Б».

Матч завершился победой «львов» со счетом 3:0 благодаря голам Дениса Мирошниченко, Артура Шаха и Яна Костенко.

На 39-й минуте «Карпаты» открыли счет. Карабин заработал штрафной на левом фланге, а к мячу подошел Мирошниченко. Капитан «зелено-белых» нанес прямой удар со стандарта, а мяч залетел за воротник Ману Гарсии – 1:0.

На старте второй половины встречи львовский клуб отличился во второй раз. Илья Квасница отдал передачу на Артура Шаха, который выстрелил издалека – 2:0.

В конце матча Ростислав Лях прострелил с левого фланга, но его передачу заблокировали защитники испанской команды, однако первым на подборе оказался Ян Костенко, точным выстрелом установивший финальный счет встречи – 3:0.

Следующий контрольный поединок «львы» проведут в среду, 28 января. Соперником «Карпат» будет датский «Оденсе». Начало игры – в 16.00. Прямая трансляция встречи запланирована на клубном YouTube-канале.

Учебно-тренировочные сборы. Контрольные матчи, 22 января.

Испания, Сан-Педро-дель-Пинатар

Карпаты (Львов) – Реал Мурсия Б (Испания) – 3:0

Голы: Мирошниченко, 39, Шах, 64, Костенко, 88.

Состав «Карпат» (первый тайм): Мысак, Мирошниченко, Холод, Бабогло, Сыч, Сапуга, Чачуа, Чабан, Пауло Витор, Стенио, Карабин.

Состав «Карпат» (второй тайм): Клищук, Лях, Жан Педрозо, Киричок, Кокодиняк, Эдсон, Шах, Федор, Фабиано, Квасница (Игорь Невес, 65), Костенко

Состав «Реал Мурсии Б» (первый тайм): Ману Гарсия, Хосе Антонио, Адриано, Хоселу, Давид Мартинес, Адевале Кайоде, Ману Лара, Саму Гузман, Аитор Сарабия, Уго Поррас, Рауль Мартинез.

На замену во втором тайме вышли: Йолди Алонсо, Алехандро Мекка, Элой Хименез, Дивайн Эбоа, Николас, Тони Куэтлас, Рауль Рубира.

Видеозапись матча:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Мурсия учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Денис Мирошниченко Артур Шах Ян Костенко
Николай Тытюк Источник: ФК Карпаты Львов
