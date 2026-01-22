22.01.2026 12:00 - : -
Украина. Премьер лига22 января 2026, 13:10 | Обновлено 22 января 2026, 14:00
575
0
Карпаты – Мурсия B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 января в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
22 января 2026, 13:10 | Обновлено 22 января 2026, 14:00
575
0
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
22 января в 12:00 встречаются Карпаты Львов и испанская команда Мурсия B.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Львовские Карпаты занимает 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Карпаты – Мурсия B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 21 января 2026, 21:15 1
Арина заявила, что обязательно бы что-то изменила для мира, если бы могла
Футбол | 22 января 2026, 07:48 8
Француз не видит в команде Беллингема
Футбол | 22.01.2026, 12:50
Футбол | 22.01.2026, 08:26
Футбол | 21.01.2026, 13:22
Комментарии 0
Популярные новости
20.01.2026, 09:18 6
21.01.2026, 23:01
22.01.2026, 06:23
Теннис
21.01.2026, 03:30 22
21.01.2026, 02:58 9
21.01.2026, 09:53 2
20.01.2026, 09:48 2