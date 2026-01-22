Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карпаты – Мурсия B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
22.01.2026 12:00 - : -
Реал Мурсия
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 13:10 | Обновлено 22 января 2026, 14:00
Карпаты – Мурсия B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 января в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Карпаты Львов

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

22 января в 12:00 встречаются Карпаты Львов и испанская команда Мурсия B.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Львовские Карпаты занимает 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

товарищеские матчи Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Мурсия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
