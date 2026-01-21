Без голов. ЛНЗ не смог распечатать ворота болгарского ЦСКА София
Второй спарринг лидера УПЛ на сборах завершился нулевой ничьей
ЛНЗ ко второй части чемпионата готовится в Турции. В среду, 21 января, команда Виталия Пономарева провела контрольный матч с болгарским клубом ЦСКА София.
Соперник ЛНЗ выступает в элитном дивизионе чемпионата Болгарии и после первой части сезона идет в турнирной таблице на пятой позиции.
Первый опасный момент создали игроки болгарского клуба – мяч прошел выше ворот. ЛНЗ ответил ударом рядом со штангой.
Во втором тайме возможностей для взятия ворот тоже было совсем мало. В итоге поединок завершился нулевой ничьей.
Следующим соперником ЛНЗ на зимних учебно-тренировочных сборах станет Полония (Польша). Поединок состоится 25 января.
Товарищеский матч. Мардан, Турция. 21 января
ЛНЗ (Украина) – ЦСКА София (Болгария) – 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Мадриде потепление до -1, в сборной недели – Ламин Ямаль
Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву