Без голов. ЛНЗ не смог распечатать ворота болгарского ЦСКА София

ЛНЗ ко второй части чемпионата готовится в Турции. В среду, 21 января, команда Виталия Пономарева провела контрольный матч с болгарским клубом ЦСКА София.

Соперник ЛНЗ выступает в элитном дивизионе чемпионата Болгарии и после первой части сезона идет в турнирной таблице на пятой позиции.

Первый опасный момент создали игроки болгарского клуба – мяч прошел выше ворот. ЛНЗ ответил ударом рядом со штангой.

Во втором тайме возможностей для взятия ворот тоже было совсем мало. В итоге поединок завершился нулевой ничьей.

Следующим соперником ЛНЗ на зимних учебно-тренировочных сборах станет Полония (Польша). Поединок состоится 25 января.

Товарищеский матч. Мардан, Турция. 21 января

ЛНЗ (Украина) – ЦСКА София (Болгария) – 0:0