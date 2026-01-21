Работа продолжается. ЛНЗ проводит контрольный матч с ЦСКА София
Поединок ЛНЗ – ЦСКА София состоится 21 января в 15:00 по Киеву
ЛНЗ ко второй части чемпионата готовится в Турции. В среду, 21 января, команда Виталия Пономарева проведет второй контрольный матч.
Сыграет ЛНЗ с болгарским клубом ЦСКА София. Соперник ЛНЗ выступает в элитном дивизионе чемпионата болгарии и после первой части сезона идет на пятой позиции. В активе команды 31 очко в 19 матчах (8 побед, 7 ничьих и 4 поражения).
ЛНЗ уже сыграл один матч на зимних учебно-тренировочных сборах. Подопечные Пономарева со счетом 2:1 обыграли клуб Дукла из Чехии.
Товарищеский матч. Мардан, Турция. 21 января. 15:00.
ЛНЗ (Украина) – ЦСКА София (Болгария)
