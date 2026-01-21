Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Работа продолжается. ЛНЗ проводит контрольный матч с ЦСКА София
Товарищеские матчи
ЛНЗ
21.01.2026 15:00 - : -
ЦСКА София
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 14:28 | Обновлено 21 января 2026, 14:29
158
0

Работа продолжается. ЛНЗ проводит контрольный матч с ЦСКА София

Поединок ЛНЗ – ЦСКА София состоится 21 января в 15:00 по Киеву

21 января 2026, 14:28 | Обновлено 21 января 2026, 14:29
158
0
Работа продолжается. ЛНЗ проводит контрольный матч с ЦСКА София
ФК ЛНЗ

ЛНЗ ко второй части чемпионата готовится в Турции. В среду, 21 января, команда Виталия Пономарева проведет второй контрольный матч.

Сыграет ЛНЗ с болгарским клубом ЦСКА София. Соперник ЛНЗ выступает в элитном дивизионе чемпионата болгарии и после первой части сезона идет на пятой позиции. В активе команды 31 очко в 19 матчах (8 побед, 7 ничьих и 4 поражения).

ЛНЗ уже сыграл один матч на зимних учебно-тренировочных сборах. Подопечные Пономарева со счетом 2:1 обыграли клуб Дукла из Чехии.

Товарищеский матч. Мардан, Турция. 21 января. 15:00.

ЛНЗ (Украина) – ЦСКА София (Болгария)

По теме:
Заря – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря играет контрольный матч с клубом Сараево. Стартовые составы
Колос – Висла Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы ЦСКА София
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21 января 2026, 12:47 0
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву

Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Футбол | 21 января 2026, 08:06 5
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева

Известно, как состоялся уход Цыганкова из «Динамо»

«На грунте будет сложной соперницей». Свитолина оценила игру Олейниковой
Теннис | 21.01.2026, 06:57
«На грунте будет сложной соперницей». Свитолина оценила игру Олейниковой
«На грунте будет сложной соперницей». Свитолина оценила игру Олейниковой
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 06:23
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Футбол | 20.01.2026, 19:07
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Большое сердце Арбелоа и доминирование столбов. Обзор 20 тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 21
Теннис
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
20.01.2026, 07:49 20
Футбол
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем