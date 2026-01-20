Боевая ничья. Александрия сыграла с клубом Шкендия
«Александрия» пропустила первой, но отыгралась во втором тайме
«Александрия» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Турции. Во вторник, 20 января, команда сыграла товарищеский матч с клубом «Шкендия» из Северной Македонии.
Счет в матче открыла «Шкендия». На 33-й минуте отличился албанский легионер клуба из Северной Македонии Арбин Зейнуляй.
«Александрия» отыгралась в начале второго тайма. Гол на свой счет записал Жонатан.
Следующий контрольный матч на зимних учебно-тренировочных сборах «Александрия» сыграет с косовским клубом «Ллапи». Поединок состоится 26 января.
Товарищеский матч. Туриця. 20 января.
«Александрия» (Украина) – «Шкендия» (Северная Македония) – 1:1
Голы: Жонатан, 49 – Зейнуляй, 33
