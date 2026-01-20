Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Боевая ничья. Александрия сыграла с клубом Шкендия
Товарищеские матчи
Александрия
20.01.2026 16:00 – FT 1 : 1
Шкендия
Украина. Премьер лига
Боевая ничья. Александрия сыграла с клубом Шкендия

«Александрия» пропустила первой, но отыгралась во втором тайме

ФК Александрия

«Александрия» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Турции. Во вторник, 20 января, команда сыграла товарищеский матч с клубом «Шкендия» из Северной Македонии.

Счет в матче открыла «Шкендия». На 33-й минуте отличился албанский легионер клуба из Северной Македонии Арбин Зейнуляй.

«Александрия» отыгралась в начале второго тайма. Гол на свой счет записал Жонатан.

Следующий контрольный матч на зимних учебно-тренировочных сборах «Александрия» сыграет с косовским клубом «Ллапи». Поединок состоится 26 января.

Товарищеский матч. Туриця. 20 января.

«Александрия» (Украина) – «Шкендия» (Северная Македония) – 1:1

Голы: Жонатан, 49 – Зейнуляй, 33

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александрия Шкендия контрольные матчи УПЛ Жонатан да Силва
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
