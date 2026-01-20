Сборы в Турции. Александрия проводит спарринг с клубом Шкендия
Поединок «Александрия» – «Шкендия» состоится 20 января в 16:00 по Киеву
Ко второй части сезона «Александрия» готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. Во вторник, 20 января, команда проведет товарищеский матч с клубом «Шкендия» из Северной Македонии.
В своем чемпионате «Шкендия» занимает третье место. В 16 матчах команда набрала 36 очков (11 побед, 3 ничьи и 2 поражения).
На турецких сборах «Александрия» уже провела один поединок. Вице-чемпион Украины со счетом 3:2 обыграл азербайджанский клуб «Зира».
Товарищеский матч, 20 января. 16:00.
«Александрия» (Украина) – «Шкендия» (Северная Македония)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги
Тренеру не нужны Шапаренко и Попов