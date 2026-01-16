Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С дублем Браяна Кастильо. Александрия в спарринге обыграла Зиру
Товарищеские матчи
Александрия
16.01.2026 11:00 – FT 3 : 2
Зиря
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 13:11
С дублем Браяна Кастильо. Александрия в спарринге обыграла Зиру

«Александрия» начала программу товарищеских матчей

С дублем Браяна Кастильо. Александрия в спарринге обыграла Зиру
ФК Александрия

В пятницу, 16 января, «Александрия» провела первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Украинская команда со счетом 3:2 обыграла азербайджанский клуб «Зира».

В прошлом сезоне «Зира» заняла второе место, с отставанием от «Карабаха» в 15 очков. В нынешнем чемпионате Азербайджана «Зира» идет на третьей позиции. В 16 матчах команда набрала 28 очков.

«Александрия» провела два тайма разными составами. Тренерский штаб решил предоставить игровое время большему количеству игроков.

В итоге игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Александрии». В составе украинского клуба голами отметились Дмитрий Кремчанин и Брайан Кастильо (дубль).

Товарищеский матч, 16 января. Турция

«Александрия» – «Зира» – 3:2

Голы: Кремчанин, Брайан Кастильо (2)

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
