С дублем Браяна Кастильо. Александрия в спарринге обыграла Зиру

В пятницу, 16 января, «Александрия» провела первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Украинская команда со счетом 3:2 обыграла азербайджанский клуб «Зира».

В прошлом сезоне «Зира» заняла второе место, с отставанием от «Карабаха» в 15 очков. В нынешнем чемпионате Азербайджана «Зира» идет на третьей позиции. В 16 матчах команда набрала 28 очков.

«Александрия» провела два тайма разными составами. Тренерский штаб решил предоставить игровое время большему количеству игроков.

В итоге игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Александрии». В составе украинского клуба голами отметились Дмитрий Кремчанин и Брайан Кастильо (дубль).

Товарищеский матч, 16 января. Турция

«Александрия» – «Зира» – 3:2

Голы: Кремчанин, Брайан Кастильо (2)