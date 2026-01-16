Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия проводит спарринг с клубом Зира. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Александрия
16.01.2026 11:00 - : -
Зиря
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 10:37 | Обновлено 16 января 2026, 10:39
151
0

Александрия проводит спарринг с клубом Зира. Стартовые составы

В контрольном матче встретятся вице-чемпионы своих стран

ФК Александрия

Ко второй части сезона «Александрия» готовится в Турции. В пятницу, 16 января, команда проведет первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Поединок начнется в 11:00 по Киеву. Трансляция не запланирована.

Соперником «Александрии» станет азербайджанский клуб «Зира». В прошлом сезоне команда заняла второе место, с отставанием от «Карабаха» в 15 очков.

В текущем чемпионате Азербайджана «Зира» идет на третьей позиции. В 16 матчах команда набрала 28 очков.

«Александрия» в турнирной таблице УПЛ занимает 15 место. В активе команды всего две победы и 11 очков в сумме.

Товарищеский матч. 16 января, 11:00

«Александрия» – «Зира»

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
