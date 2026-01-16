Александрия проводит спарринг с клубом Зира. Стартовые составы

Ко второй части сезона «Александрия» готовится в Турции. В пятницу, 16 января, команда проведет первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Поединок начнется в 11:00 по Киеву. Трансляция не запланирована.

Соперником «Александрии» станет азербайджанский клуб «Зира». В прошлом сезоне команда заняла второе место, с отставанием от «Карабаха» в 15 очков.

В текущем чемпионате Азербайджана «Зира» идет на третьей позиции. В 16 матчах команда набрала 28 очков.

«Александрия» в турнирной таблице УПЛ занимает 15 место. В активе команды всего две победы и 11 очков в сумме.

Товарищеский матч. 16 января, 11:00

«Александрия» – «Зира»