Александрия проводит спарринг с клубом Зира. Стартовые составы
В контрольном матче встретятся вице-чемпионы своих стран
Ко второй части сезона «Александрия» готовится в Турции. В пятницу, 16 января, команда проведет первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Поединок начнется в 11:00 по Киеву. Трансляция не запланирована.
Соперником «Александрии» станет азербайджанский клуб «Зира». В прошлом сезоне команда заняла второе место, с отставанием от «Карабаха» в 15 очков.
В текущем чемпионате Азербайджана «Зира» идет на третьей позиции. В 16 матчах команда набрала 28 очков.
«Александрия» в турнирной таблице УПЛ занимает 15 место. В активе команды всего две победы и 11 очков в сумме.
Товарищеский матч. 16 января, 11:00
«Александрия» – «Зира»
