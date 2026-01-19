Кривбасс в результативном спарринге проиграл лидеру чемпионата Дании

Ко второй части чемпионата «Кривбасс» готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В понедельник, 19 января, команда Патрика ван Леувена в контрольном матче сыграла с датским клубом «Орхус».

Соперник у «Кривбасса» был довольно серьезный. «Орхус» лидирует в турнирной таблице, опережая «Мидтьюлланд» на четыре очка.

«Кривбасс» пропустил уже на первой минуте поединка. Игрок «Орхуса» ударом головой замкнул подачу с правого фланга.

Второй гол также пришел с правого фланга. На этот раз прострел пошел низом, но и с ним защитники «Кривбасса» справиться не смогли. А на 31-й минуте счет стал уже 3:0 в пользу «Орхуса».

В начале второго тайма «Кривбасс» заработал пенальти, который реализовал Карлос Парако. Однако на 68-й минуте «Орхус» восстановил преимущество в три мяча.

Забивать в чужие ворота показалось датчанам скучным занятием, и на 74-й минуте они забили в свои. На этом команды решили остановиться.

Товарищеский матч. Испания. 19 января

«Кривбасс» (Украина) – «Орхус» (Дания) – 2:4

Голы: Парако (51), Бейимо (74, автогол) – Серра (1, 24), Кристианссон (31), Йоргенсен (68)