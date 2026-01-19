Кривбасс проводит спарринг с лидером чемпионата Дании. Стартовые составы

«Кривбасс» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В понедельник, 19 января, команда Патрика ван Леувена проведет товарищеский матч с датским клубом «Орхус».

Соперник «Кривбасса» перед зимним перерывом одержал в чемпионате Дании три победы подряд. «Орхус» лидирует в турнирной таблице, опережая «Мидтьюлланд» на четыре очка.

Именно с «Мидтьюлландом» «Кривбасс» провел первый спарринг на сборах в Испании. Команда Патрика ван Леувена уступила сопернику со счетом 0:3.

Товарищеский матч. Испания. 19 января, 17:00

«Кривбасс» (Украина) – «Орхус» (Дания)

Трансляция матча – УПЛ ТБ