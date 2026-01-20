Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Считаю, что для нас это хороший урок»

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен прокомментировал поражение в товарищеском матче против датского «Орхуса» (2:4).

– Патрик, какие мысли после спарринга?

– Я думаю, что с первых минут было заметно, мы видели это еще вчера, что игроки немного устали после первых десяти дней. Мы просили их оставаться организованными, действовать как команда, подходить ко всему коллективно. Но мы пропустили два быстрых гола. Думаю, в тех моментах нам следовало сыграть более организованно.

Дальше понадобилось слишком много времени, чтобы войти в игру. После этого, в первой половине встречи, у нас возникли определенные трудности из-за организации игры соперника. Во втором тайме мы провели несколько замен, выпустили молодых игроков. Они добавили энергии и интересных решений, ведь для них это все впервые в главной команде.

Поэтому мы немного сумели вернуться в игру. Соперник забил, но мы также реализовали свой момент. Считаю, что для нас это хороший урок после игры против «Мидтьюлланна» – сыграть против лидера чемпионата Дании, чтобы увидеть, что такое сильный взрослый футбол.

– Соперник действовал так, как вы и ожидали?

– В команде соперника много опытных игроков, у которых мы можем учиться. Первые десять дней прошли хорошо, ребята работали упорно. У нас было два сильных соперника в спаррингах, поэтому теперь у нас достаточно информации. Сейчас даем команде два выходных, чтобы немного отдохнуть и подготовиться к следующим тренировкам.