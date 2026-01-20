Кривбасс – Орхус – 2:4. Пропустили на 1-й минуте. Видео голов и обзор матча

«Кривбасс» ко второй части чемпионата готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В понедельник, 19 января, команда Патрика ван Леувена в контрольном матче со счетом 2:4 проиграла клубу «Орхус» из Дании.

«Кривбасс» пропустил уже на первой минуте поединка. Затем в ворота криворожского клуба влетели еще два мяча. Так что на 31-й минуте счет был уже 3:0 в пользу «Орхуса».

На 51-й минуте «Кривбасс» заработал пенальти, который реализовал Карлос Парако. Но на 68-й минуте «Орхус» восстановил преимущество в три мяча.

Забивать в чужие ворота показалось датчанам скучным занятием, и на 74-й минуте они забили в свои. На этом команды решили остановиться.

Товарищеский матч. Испания. 19 января

«Кривбасс» (Украина) – «Орхус» (Дания) – 2:4

Голы: Парако (51), Бейимо (74, автогол) – Серра (1, 24), Кристианссон (31), Йоргенсен (68)

Видео голов и обзор матча