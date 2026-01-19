Кривбасс – Орхус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

19 января в 17:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и команда Орхус из Дании.

Кривбасс проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра проходит на стадионе Пінатар Арена в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар.

Криворожский Кривбасс занимает 5-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

