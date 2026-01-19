Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс – Орхус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Кривбасс
19.01.2026 17:00 - : -
Орхус
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 12:34 | Обновлено 19 января 2026, 12:36
Кривбасс – Орхус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 января в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

19 января 2026, 12:34 | Обновлено 19 января 2026, 12:36
Кривбасс – Орхус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

19 января в 17:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и команда Орхус из Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбасс проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра проходит на стадионе Пінатар Арена в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар.

Криворожский Кривбасс занимает 5-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кривбасс – Орхус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ

Анонс матча

товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Орхус
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
