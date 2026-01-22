Покуражились. Кудровка неожиданно разбила Тренчин на сборах в Турции
Дебютант УПЛ результативно провел матч против представителя чемпионата Словакии
Дебютант УПЛ ФК Кудровка продолжает готовиться ко второй части нынешнего сезона, активно тренируясь на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Подопечные Василия Баранова провали контрольный матч против представителя чемпионата Словакии – ФК Тренчин, в котором неожиданно разгромили своего соперника, оставив свои ворота «сухими».
Кудровка активно начала поединок и открыла счет уже на шестой минуте мату – Александр Козак спокойно переиграл голкипера словацкой команды. На 30 минуте игры Мирослав Сердюк забил второй мяч в ворота Тренчина, установив окончательный счет первого тайма.
Во второй половине игры Кудровка и не думала сбавлять обороты. Денис Свитюха на 50 минуте матча сделал счет разгромным, а Евгений Морозко добил соперника на 63 минуте матча, установив окончательный счет – 4:0 в пользу подопечных Василия Баранова.
Учебно-тренировочные сборы. Контрольные матчи, 22 января.
Кудровка – Тренчин (Словакия) – 4:0
Голы: Казак, Сердюк, 30, Свитюха, 50, Морозко, 63
