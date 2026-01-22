Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка – Тренчин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Кудровка
22.01.2026 10:30 - : -
Тренчин
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 11:45 | Обновлено 22 января 2026, 12:30
84
0

Кудровка – Тренчин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 января в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча

22 января 2026, 11:45 | Обновлено 22 января 2026, 12:30
84
0
Кудровка – Тренчин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кудровка

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

22 января в 10:30 встречаются Кудровка и команда Тренчин из Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра проходит на стадионе в турецком городе Сиде.

Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кудровка – Тренчин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Кудровка Тренчин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
