22 января 2026, 11:45 | Обновлено 22 января 2026, 12:30
Кудровка – Тренчин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 января в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
22 января в 10:30 встречаются Кудровка и команда Тренчин из Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Игра проходит на стадионе в турецком городе Сиде.
Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
