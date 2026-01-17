Основа выиграла. Рух провел спарринг со своей юношеской командой

Первую часть зимних учебно-тренировочных сборов «Рух» проводит в Украине. В контрольном матче команда Ивана Федыка сыграла с «Рухом» U-19.

Для обеих команд этот матч стал первым в 2026 году. Поединок завершился победой основной команды со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Таллес и Бабукарр Фаал.

Следующий спарринг «Рух» проведет 24 января против тернопольской «Нивы». Затем у команды запланированы еще два контрольных матча, а 1 февраля «Рух» отправится на сбор в Словению.

Товарищеский матч. 17 января.

«Рух» – «Рух» U-19 – 2:0

Голы: Таллес, Фаал