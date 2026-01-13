Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 18:04 | Обновлено 13 января 2026, 18:12
Металлист 1925 прибыл в Испанию. Список игроков на сбор Бартуловича

Новичков пока нет

Металлист 1925 прибыл в Испанию. Список игроков на сбор Бартуловича
ФК Металлист 1925

Металлист 1925 прибыл в Испанию, где команда Младена Бартуовича будет готовиться ко второй части сезона УПЛ.

Ранее тренер уже анонсировал двух новичков, однако они, очевидно, присоединятся к команде позже.

Подготовка команды в Испании продлится до 13 февраля. На этот сбор прибыло 27 футболистов.

Вратари: Олег Мозиль, Ярослав Проценко, Даниил Варакута, Никита Гончаров.

Защитники: Дмитрий Капинус, Владимир Салюк, Евгений Павлюк, Александр Мартынюк, Илья Крупский, Артем Шабанов, Игорь Снурницын, Денис Кондратюк.

Полузащитники: Иван Калюжный, Ари Моура, Вячеслав Чурко, Денис Антюх, Рамик Гаджиев, Игорь Когут, Эрмир Рашица, Иван Литвиненко, Владислав Калитвинцев, Батон Забергджа, Андрей Король, Иван Багрий.

Нападающие: Кристиан Мба, Питер Итодо, Ярослав Карпизин.

Металлист 1925 Украинская Премьер-лига Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу
Источник: ФК Металлист 1925
