Металлист 1925 прибыл в Испанию. Список игроков на сбор Бартуловича
Новичков пока нет
Металлист 1925 прибыл в Испанию, где команда Младена Бартуовича будет готовиться ко второй части сезона УПЛ.
Ранее тренер уже анонсировал двух новичков, однако они, очевидно, присоединятся к команде позже.
Подготовка команды в Испании продлится до 13 февраля. На этот сбор прибыло 27 футболистов.
Вратари: Олег Мозиль, Ярослав Проценко, Даниил Варакута, Никита Гончаров.
Защитники: Дмитрий Капинус, Владимир Салюк, Евгений Павлюк, Александр Мартынюк, Илья Крупский, Артем Шабанов, Игорь Снурницын, Денис Кондратюк.
Полузащитники: Иван Калюжный, Ари Моура, Вячеслав Чурко, Денис Антюх, Рамик Гаджиев, Игорь Когут, Эрмир Рашица, Иван Литвиненко, Владислав Калитвинцев, Батон Забергджа, Андрей Король, Иван Багрий.
Нападающие: Кристиан Мба, Питер Итодо, Ярослав Карпизин.
