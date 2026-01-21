Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
21.01.2026 14:00 – FT 0 : 0
Висла Краков
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 16:14 | Обновлено 21 января 2026, 16:42
Колос начал программу спаррингов ничьей с Вислой

Команды так и не смогли открыть счет

ФК Колос

«Колос» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Турции. В среду, 21 января, подопечные Руслана Костышина сыграли вничью 0:0 с польской «Вислой».

«Висла» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши и после первой части сезона лидирует в турнирной таблице.

Поединок проходил в относительно равной борьбе. В первом тайме возможности открыть счет были у обеих команд.

После перерыва моментов стало меньше. А вот фолов и пауз значительно больше. Арбитр даже компенсировал четыре минуты, что в товарищеских матчах на сборах случается редко. Встреча завершилась нулевой ничьей

Следующий контрольный матч «Колос» проведет 24 января. Соперником будет «Градец-Кралове» из Чехии.

Товарищеский матч. Турция. 21 января

«Колос» (Украина) – «Висла» (Польша) – 0:0

«Колос», 1-й тайм: 39.Пузанков, 9.Цуриков, 5.Бондаренко-к, 6.Бурда, 88.Бойко, 55.Теллес, 99.Ррапай, 7.Демченко, 15.Гусол, 19.Алефиренко, 11.Тахири.

«Колос», 2-й тайм: 1.Мацапура, 2.Рухадзе, 44.Шершень, 3.Козик, 77.Понедельник, 8.Челядин, 47.Денисенко, 10.Красничи, 17.Салабай, 14. Кане, 70. Климчук.

Видеозапись матча

