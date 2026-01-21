Стартовый спарринг. Колос проводит товарищеский матч с польской Вислой

«Колос» подготовку ко второй части сезона проводит в Турции. В среду, 21 января, подопечные Руслана Костышина сыграют с польской «Вислой».

Соперник «Колоса»» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши и лидирует в турнирной таблице. В 19 матчах команда набрала 43 очка (13 побед, 4 ничьи, 2 поражения). Отрыв от ближайшего конкурента составляет девять очков.

«Колос» в турнирной таблице УПЛ идет на шестом месте. Команда Руслана Костышина в 16 матчах набрала 25 очков (6 побед, 7 ничьих и 3 поражения).

Товарищеский матч. Турция. 21 января, 14:00

«Колос» (Украина) – «Висла» (Польша)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Колоса»