Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
21.01.2026 14:00 - : -
Висла Краков
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 13:41
126
0

Стартовый спарринг. Колос проводит товарищеский матч с польской Вислой

Поединок «Колос» – «Висла» состоится 21 января в 14:00 по Киеву

21 января 2026, 13:41
126
0
Стартовый спарринг. Колос проводит товарищеский матч с польской Вислой
ФК Колос

«Колос» подготовку ко второй части сезона проводит в Турции. В среду, 21 января, подопечные Руслана Костышина сыграют с польской «Вислой».

Соперник «Колоса»» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши и лидирует в турнирной таблице. В 19 матчах команда набрала 43 очка (13 побед, 4 ничьи, 2 поражения). Отрыв от ближайшего конкурента составляет девять очков.

«Колос» в турнирной таблице УПЛ идет на шестом месте. Команда Руслана Костышина в 16 матчах набрала 25 очков (6 побед, 7 ничьих и 3 поражения).

Товарищеский матч. Турция. 21 января, 14:00

«Колос» (Украина) – «Висла» (Польша)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Колоса»

Заря – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря играет контрольный матч с клубом Сараево. Стартовые составы
Работа продолжается. ЛНЗ проводит контрольный матч с ЦСКА София
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
